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MLB／太空人落後別放棄…基特提當年慘案 歐提茲神吐槽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

太空人隊在美聯冠軍賽落入0勝2敗的不利局面，不過前洋基隊球星基特（Derek Jeter）認為不需要太早失去信心，不惜拿當年慘案背書，「我也遇過3勝0敗被翻盤過。」前紅襪隊球星歐提茲（David Ortiz）一旁聽到還問：「真的假的？」

基特、歐提茲以及A-Rod（Alex Rodriguez）三位知名球星，共同擔任FOX Sports季後賽的講評工作，昨天評論太空人對遊騎兵隊2連敗時，基特認為雖然戰績上居劣勢，但不需要太早看衰太空人。

「他們只是落後2場球賽，比賽還沒結束。」基特說：「我們也曾經遇過3勝0敗卻輸掉系列賽，我不想再提起，但我們確實被翻盤過。」

歐提茲一旁聽到，故意裝傻插問：「真的假的？」引發一旁A-Rod笑聲，基特也笑回：「我們真的遇過。」

歐提茲當然不可能不知道，2004年美聯冠軍賽紅襪隊演出史上最驚奇的0勝3敗逆轉秀，擊敗宿敵洋基隊，這3人當時都在陣中，歐提茲還以3成87打擊率、3轟、11分打點拿下系列賽MVP。

基特、歐提茲以及A-Rod談太空人落後影片：https://twitter.com/MLBONFOX/status/1714300498881499486

基特 歐提茲 A-Rod

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