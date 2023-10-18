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MLB／10：0完封！費城人2連勝響尾蛇 4戰15轟狂寫紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
費城人用火力以10：0打垮響尾蛇隊，在國聯冠軍賽拿下二連勝。 路透
費城人用火力以10：0打垮響尾蛇隊，在國聯冠軍賽拿下二連勝。 路透

前5局看似一場投手戰，費城人隊又用火力轟出缺口，靠著6、7局的4分大局，最終以10：0擊敗響尾蛇隊，在國聯冠軍賽拿下二連勝，加上今天的3轟，近4戰敲出15轟寫下大聯盟新紀錄。

透納（Trea Turner）1局下的陽春砲就為費城人先馳得點，史瓦伯（Kyle Schwarber）更貢獻單場雙響砲，3局下、6局下都有陽春砲演出。

特別的是，費城人最近13轟全部都是陽春砲，寫下大聯盟季後賽史上連續陽春砲最長紀錄；昨天才以3戰12轟寫下歷史的費城人，今天推進到4戰15轟，一樣是大聯盟季後賽4戰最多轟紀錄。

費城人從國聯分區系列賽第3戰對勇士隊敲出單場6轟後，接下來第4戰敲出3轟，晉級國聯冠軍賽第1、第2戰也都各敲出3轟，這也是季後賽第2次有球隊連續4戰單場3轟以上，另1次是2008年光芒隊。

史瓦伯在6局下的陽春砲開啟了一波4分大局，7局下費城人又攻下4分，兩局都剛好打滿一輪，就此拉開分差；史瓦伯在8局下退場休息，總計3打數2安打、2打點，生涯在季後賽累積18轟，追平傑克森（Reggie Jackson）的大聯盟季後賽左打最多轟紀錄。

國聯分區系列賽場均6.3分的響尾蛇也遭到壓制，費城人今天先發投手諾拉（Aaron Nola）6局被敲3支安打沒有掉分，另有7次三振，接手的3名牛棚投手更是只被敲1支安打，聯手完封，國聯冠軍賽至今響尾蛇2戰只打下3分。

費城人 大聯盟

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