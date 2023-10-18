MLB／失敗賽季不怪他 道奇確定續留教頭羅伯茲

百勝道奇今年再度止步分區系列賽，連3年無緣世界大賽。許多球迷將矛頭指向總教練羅伯茲（Dave Roberts），但道奇總管弗里曼（Andrew Friedman）今證實，羅伯茲2024年將繼續執教。

弗里曼（Andrew Friedman）宣佈球隊教練團將全部留下，他強調每年的目標都是冠軍，今年沒做到是組織上的失敗，「我們10月要贏下11場比賽，但我們1場都沒有贏，必需找出地方改變。」

羅伯茲合約到2025年才會結束，明年將是他執教道奇的第9季，道奇在他執教的8年打出大聯盟史上第6例行賽勝率，同時是1950年來最佳。

道奇本季投手傷兵不斷，但培育出米勒（Bobby Miller）、希恩（Emmet Sheehan）及史東（Gavin Stone）3名年輕投手。弗里曼不打算將他們當交易籌碼，「我認為他們會在2023年幫助我們，2024年後貢獻更多。」

針對即將到來的自由球員市場，弗里曼沒有具體談論大谷翔平，但也透露企圖心，「我們對過去2個休賽季非常憤怒和失望，我會盡力不重蹈覆轍，非常有信心明年春訓，擁有一支冠軍熱門球隊。」

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