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MLB／史瓦柏第1球就開轟 費城人宰響尾蛇
國聯冠軍賽昨天開打，費城人隊用3發陽春砲揭開序幕，包括度過31歲生日的當家球星哈波，開轟繞壘後一手比「3」、一手比「1」，再做出吹熄蠟燭的動作，此役雙安、3度上壘、2分打點、跑回2分，幫助費城人以5：3擊敗響尾蛇隊，在7戰4勝系列賽旗開得勝。
史瓦柏面對響尾蛇先發投手加倫，第1球就開轟，哈波緊接著敲出生日禮砲，第2局輪到卡斯特蘭諾斯加入開轟行列。
史瓦柏第1球就大幅提振費城人氣勢，許多費城球迷才剛打開薯片準備觀戰，就連投手史特姆都說：「我才剛打開我的能量飲料。」
二壘手史托特說：「我們都叫他『1比0』，因為每場我們都預期只要他一上場，就會讓我們先處於1比0領先。」
美聯冠軍賽第2戰，遊騎兵隊首局攻下4分奠定勝基，以5：4擊敗太空人隊，帶著2勝回到主場作戰，先發投手伊瓦迪先發6局失3分，第5局面對滿壘、無人出局連抓3個出局數解危。
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