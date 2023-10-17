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MLB／遊騎兵賈西亞打擊區上側手翻 P上平衡木無違和

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈西亞華麗側手翻影片在網路瘋傳。 法新社
賈西亞華麗側手翻影片在網路瘋傳。 法新社

遊騎兵隊今天以5：4擊敗太空人隊，在美聯冠軍賽先取客場2勝，擔任第4棒、右外野手的賈西亞（Adolis Garcia），第2局在打擊區秀了一手側手翻的畫面成為網路瘋傳畫面，甚至還被P上平衡木。

賈西亞在第2局面對太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）的打席，球數2好2壞時，下一球是在膝蓋附近削過的90.5哩卡特球，形成觸身球，賈西亞閃躲同時，順勢做了一個側手翻再完美落地，走上一壘。

賈西亞的華麗閃躲躍上各大新聞版面，轉播單位FOX評價：「滿分10分的側手翻」。 「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）則是拿來與體操天后拜爾斯（Simone Biles）相比，還幽默將賈西亞P到平衡木上，完美結合引起網友大讚，「Rob，這可能是你的最佳作品。」

弗里曼

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