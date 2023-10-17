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MLB／剛助馬林魚打進季後賽就走人 華裔女總管伍佩琴拒留隊

聯合新聞網／ 綜合報導
伍佩琴是北美四大運動首名女性總管。 美聯社
伍佩琴是北美四大運動首名女性總管。 美聯社

馬林魚隊今天宣布與任職三年的華裔女總管伍佩琴分道揚鑣，休賽季將另謀掌舵手，根據外媒報導指出，雙方的合約包括共同選擇權，馬林魚有意執行，但伍佩琴則拒絕，她在聲明中指出和老闆薛爾曼（Bruce Sherman）對於營運部門的架構有落差，因此決定卸下職務。

伍佩琴在2020年11月就任，是北美四大職業運動史上首位女總管，加上華裔的背景使她備受關注，在她擔任總管的三年內，馬林魚繳出220勝266敗的普普戰績，不過今年「鹹魚翻身」，以外卡第2闖進季後賽，是20年來完整球季首次，雖然兩戰就遭費城人掃地出門，但已是成功賽季。

由於今年馬林魚成功崛起，伍佩琴也被外界視為競爭年度最佳總管的人選，她上任後多項交易取得不錯成果，包括阿拉斯（Luis Arraez）、盧薩多（Jesus Luzardo）、史考特（Tanner Scott）等投打主力都是她任內的收穫，本季拉拔的主帥舒馬克（Skip Schumaker）也備受球界好評。

伍佩琴在離職聲明中表示：「上禮拜薛爾曼和我討論了重建棒球營運部門的計劃，在我們的討論中，顯然對於未來無法取得共識，所以我想離開是最好的選擇，對馬林魚這支球隊與球迷們，我想致上真誠的謝意與讚賞，今年對球隊來說向前邁出了一大步，我祝福球隊未來取得巨大成功。」

《ESPN》點出，馬林魚老闆薛爾曼希望在伍佩琴上頭再找一名棒球部門總裁，但伍佩琴這季打造季後賽球隊後，顯然不想再以二把手之姿在未來遭到干預，也成為了離職主因。

薛爾曼（Bruce Sherman）也在聲明中表示：「儘管球隊決定行使讓她在2024年球季能重回球隊的選擇權，但伍佩琴拒絕行使她的共同選擇權。」

「我們很感謝伍佩琴在球隊期間做出的貢獻，祝福她和她的家人。」

華裔 運動

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