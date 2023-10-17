MLB／費城人史瓦伯第4次季後賽首打席炸裂 破2傳奇球星紀錄

費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天首打席首球就開轟，生涯季後賽累積4發首打席全壘打，超越傳奇球星基特（Derek Jeter）和羅林斯（Jimmy Rollins）紀錄，成為史上第一人。

史瓦伯本季打擊率只有0.197，但憑選球和長打能力站穩球隊開路先鋒。他今年季後賽陷入低潮，前6戰25打數僅4安打，沒有開轟，只選到1保送。沒想到國聯冠軍賽首戰就開轟，提振球隊士氣。

YOU'RE JOKING pic.twitter.com/XNDCbcJ1e4 — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2023年10月17日

今天當壽星同樣有開轟的哈波（Bryce Harper）也稱讚，「我們知道史瓦伯會成為怎樣的球員，他在第一棒很重要，很高興看到他在國聯冠軍賽做事，和我們一起前進。」

響尾蛇王牌投手賈倫（Zac Gallen）今天主投5局挨3發全壘打，失5分承擔敗投。哈波表示，「賈倫一整季都投得很好，我們盡力突破他，史瓦伯的首打席全壘打對我們很重要，真的很棒。」

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