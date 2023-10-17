MLB／沒get到哈波吹蠟燭手勢意涵 透納：還以為是燙爆
哈波（Bryce Harper）用全壘打為自己慶生，今天在首局就炸裂陽春砲，幫助費城人隊在國聯冠軍賽先聲奪人，終場以5：3擊敗響尾蛇隊，他的吹蠟燭開轟慶祝不是事先計畫，而是繞過三壘才想到。有趣的是，隊友透納（Trea Turner）沒get到他的創意，還以為這個動作是在示意自己手感燙爆。
費城人今天以3發陽春砲為系列賽揭開序幕，面對響尾蛇先發投手加倫（Zac Gallen），史瓦柏（Kyle Schwarber）第1球就開轟，哈波緊接著敲出生日禮砲，第2局輪到卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）加入開轟行列。
On his 31st birthday, Bryce Harper CRUSHES an #NLCS home run. pic.twitter.com/HdEHH1qvJL— MLB (@MLB) October 17, 2023
哈波在繞壘後一手比「3」、一手比「1」，再做出吹熄蠟燭的動作，開轟慶祝應景自己的生日，賽後被問到是在何時想到的計畫，他說是在繞過三壘時才有的靈感，「就只是覺得感覺對了，所以就做了。」
瑞爾穆托（J.T. Realmuto）賽後被問到，隊友們是否有人預言中史瓦柏的第一球開轟戲碼，他笑答：「我們每場都這樣預言」，進一步爆料真正的預言在賽前打者會議時，「我告訴哈波，他會在生日當天開轟。」他開玩笑説：「所以這一轟是我的功勞。」
What a day for Bryce Harper:— SportsCenter (@SportsCenter) October 17, 2023
🎉 Turned 31
🎉 Hit a home run
🎉 Phillies win Game 1 of the NLCS pic.twitter.com/12nuOZkUrO
31 candles today for Bryce Harper 🎂 pic.twitter.com/wxfYiD00Zo— Phillies Nation (@PhilliesNation) October 16, 2023
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