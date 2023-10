MLB／沒get到哈波吹蠟燭手勢意涵 透納：還以為是燙爆

哈波(Bryce Harper)用全壘打為自己慶生,今天在首局就炸裂陽春砲,幫助費城人隊在國聯冠軍賽先聲奪人,終場以5:3擊敗響尾蛇隊,他的吹蠟燭開轟慶祝不是事先計畫,而是繞過三壘才想到。有趣的是,隊友透納(Trea Turner)沒get到他的創意,還以為這個動作是在示意自己手感燙爆。

費城人今天以3發陽春砲為系列賽揭開序幕,面對響尾蛇先發投手加倫(Zac Gallen),史瓦柏(Kyle Schwarber)第1球就開轟,哈波緊接著敲出生日禮砲,第2局輪到卡斯特蘭諾斯(Nick Castellanos)加入開轟行列。

On his 31st birthday, Bryce Harper CRUSHES an #NLCS home run. pic.twitter.com/HdEHH1qvJL

哈波在繞壘後一手比「3」、一手比「1」,再做出吹熄蠟燭的動作,開轟慶祝應景自己的生日,賽後被問到是在何時想到的計畫,他說是在繞過三壘時才有的靈感,「就只是覺得感覺對了,所以就做了。」

瑞爾穆托(J.T. Realmuto)賽後被問到,隊友們是否有人預言中史瓦柏的第一球開轟戲碼,他笑答:「我們每場都這樣預言」,進一步爆料真正的預言在賽前打者會議時,「我告訴哈波,他會在生日當天開轟。」他開玩笑説:「所以這一轟是我的功勞。」

What a day for Bryce Harper:



🎉 Turned 31

🎉 Hit a home run

🎉 Phillies win Game 1 of the NLCS pic.twitter.com/12nuOZkUrO