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MLB／沒get到哈波吹蠟燭手勢意涵 透納：還以為是燙爆

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
哈波是大聯盟季後賽史上第4位於生日當天轟出全壘打的球員。 路透社
哈波是大聯盟季後賽史上第4位於生日當天轟出全壘打的球員。 路透社

哈波（Bryce Harper）用全壘打為自己慶生，今天在首局就炸裂陽春砲，幫助費城人隊在國聯冠軍賽先聲奪人，終場以5：3擊敗響尾蛇隊，他的吹蠟燭開轟慶祝不是事先計畫，而是繞過三壘才想到。有趣的是，隊友透納（Trea Turner）沒get到他的創意，還以為這個動作是在示意自己手感燙爆。

費城人今天以3發陽春砲為系列賽揭開序幕，面對響尾蛇先發投手加倫（Zac Gallen），史瓦柏（Kyle Schwarber）第1球就開轟，哈波緊接著敲出生日禮砲，第2局輪到卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）加入開轟行列。

哈波在繞壘後一手比「3」、一手比「1」，再做出吹熄蠟燭的動作，開轟慶祝應景自己的生日，賽後被問到是在何時想到的計畫，他說是在繞過三壘時才有的靈感，「就只是覺得感覺對了，所以就做了。」

瑞爾穆托（J.T. Realmuto）賽後被問到，隊友們是否有人預言中史瓦柏的第一球開轟戲碼，他笑答：「我們每場都這樣預言」，進一步爆料真正的預言在賽前打者會議時，「我告訴哈波，他會在生日當天開轟。」他開玩笑説：「所以這一轟是我的功勞。」

哈波 費城人

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