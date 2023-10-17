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MLB／壽星哈波開轟吹手指蠟燭 費城人3發陽春砲爆破響尾蛇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
哈登在生日當天轟出全壘打。 路透社
哈登在生日當天轟出全壘打。 路透社

31歲生日當天，哈波（Bryce Harper）用全壘打為自己慶生，首局敲出陽春砲繞壘後，一手比「3」、一手比「1」，再做出吹熄蠟燭的動作，他此役雙安、3度上壘、2分打點、跑回2分，幫助費城人以5：3擊敗響尾蛇隊，在國聯冠軍賽旗開得勝。

費城人單場3支陽春砲，1局下就由史瓦柏（Kyle Schwarber）、哈波接連上演煙火秀，為這場勝利寫好序曲，第2局輪到卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）加入開轟行列。

第3局透納（Trea Turner）二壘打、哈波一壘打串聯再下一城，費城人取得4：0領先；第5分也有哈波的戲，在第5局擔任首位打者被保送上壘，先靠暴投進占二壘，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的安打再送回這一分。

哈波生涯已在季後賽敲出15轟，其中5轟來自效力國民時，在費城人的季後賽10轟追平阿特利（Chase Utley），距離沃斯（Jayson Werth）隊史第一的位置也僅差一轟，平紀錄、破紀錄指日可待，在10月出生的男人，打出的成績也為10月而生。

費城人由惠勒（Zack Wheeler）先發6局，被敲3安打、失2分，送出8次三振，失分出現在第6局遭培多莫（Geraldo Perdomo）敲出兩分砲。

響尾蛇雖在第7局再攻下1分，縮小比分差距，無力扭轉局面，在前兩輪合計5勝0敗後，本季首度於季後賽吞敗。

費城人 哈波

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