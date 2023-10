MLB／壽星哈波開轟吹手指蠟燭 費城人3發陽春砲爆破響尾蛇

31歲生日當天,哈波(Bryce Harper)用全壘打為自己慶生,首局敲出陽春砲繞壘後,一手比「3」、一手比「1」,再做出吹熄蠟燭的動作,他此役雙安、3度上壘、2分打點、跑回2分,幫助費城人以5:3擊敗響尾蛇隊,在國聯冠軍賽旗開得勝。

費城人單場3支陽春砲,1局下就由史瓦柏(Kyle Schwarber)、哈波接連上演煙火秀,為這場勝利寫好序曲,第2局輪到卡斯特蘭諾斯(Nick Castellanos)加入開轟行列。

On his 31st birthday, Bryce Harper CRUSHES an #NLCS home run. pic.twitter.com/HdEHH1qvJL