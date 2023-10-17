聯盟決賽首戰 遊騎兵完封太空人

大聯盟季後賽首度上演「德州內戰」，遊騎兵隊先發投手蒙哥馬利昨天先發6.1局無失分，21歲菜鳥左外野手卡特8局下精采接殺，讓太空人隊大好攻勢斷在雙殺，遊騎兵終場以2：0獲勝，搶下美聯冠軍賽首勝，成為今年季後賽首支六連勝球隊，遊騎兵繼續上演外卡傳奇。

遊騎兵、太空人過去只在2015年同時進季後賽，都在分區系列賽止步，今年是兩支鄰居球隊首次在季後賽對決；蒙哥馬利在客場打頭陣，投6.1局只被5支安打，送出6次三振，技壓太空人資深王牌韋蘭德6.2局失2分。

遊騎兵2局上靠卡特二壘打、海姆一壘打串聯先馳得點，第5局塔維拉斯轟陽春砲，一路領先到比賽結束。

太空人8局下原本有反攻機會，布萊格曼打出左外野深遠飛球，在全壘打牆前被卡特接殺，一壘上的亞土維以為是安打，飛快跑過二壘，即時回頭卻漏踩壘包，重播檢視確定雙殺。

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