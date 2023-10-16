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MLB／從3戰16轟變成機關槍打線 韋蘭德優質先發躲不掉敗投

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman，圖）今天4打數1安打，兩次左外野深遠飛球都被遊騎兵21歲菜鳥左外野手卡特（Evan Carter）美技接殺。 美國聯合通訊社
太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman，圖）今天4打數1安打，兩次左外野深遠飛球都被遊騎兵21歲菜鳥左外野手卡特（Evan Carter）美技接殺。 美國聯合通訊社

美聯冠軍賽首戰開打前，3屆塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander）就說遊騎兵隊絕對不好惹，太空人隊今天在主場果然0：2踢到鐵板，全場5支安打都是短程一壘打，重砲部隊變成機關槍打線，一路掛零到底。

太空人在例行賽對遊騎兵13戰9勝，9月5到7日客場3連戰出現16轟、狂攻39分，以3連勝結束例行賽對戰，但韋蘭德認為季後賽是另一回事，今天交手結果也證明，例行賽「僅供參考」。

韋蘭德今天先發6.2局，被揮出6支安打、失兩分吞敗，終止季後賽跨季3連勝，歷年戰績17勝12敗、防禦率3.51。

從例行賽最後三次交手出現16轟，到美聯冠軍賽首戰只剩5支一壘打，世界大賽衛冕軍遭遊騎兵4名投手徹底封鎖，74歲教頭貝克（Dusty Baker）說：「大家都說好投手擊敗好打者，但真的打不出來時，所有人都想知道出了什麼問題。」

貝克坦言遊騎兵投手群表現很好，輸球沒有太多話可說。

太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman）今天4打數1安打，兩次左外野深遠飛球都被遊騎兵21歲菜鳥左外野手卡特（Evan Carter）美技接殺，他說：「韋蘭德投得非常出色，我們進攻方面做得不夠，未能有效串聯。」

遊騎兵 韋蘭德 太空人 大聯盟

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