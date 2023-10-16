聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／21歲菜鳥天不怕地不怕 遊騎兵卡特說季後賽太有趣
遊騎兵隊今天在美聯冠軍賽首戰以2：0擊敗太空人隊，21歲菜鳥左外野手卡特（Evan Carter）攻守俱佳，2局上率先二壘打帶動全隊首波攻勢，還有兩次守備美技，尤其8局下造成太空人雙殺，成為贏球關鍵，形容生涯首次季後賽「太有趣」。
卡特8月底剛滿21歲，9月9日就被叫上大聯盟，出賽23場繳出打擊率3成06、全壘打5支、打點12分的成績，進入季後賽當然也是生涯初體驗。
遊騎兵在外卡系列賽、分區系列賽分別淘汰光芒、金鶯隊，今天又在「德州內戰」首戰迢關，成為首支6連勝的球隊；卡特在這6場比賽18打數7安打，包括1支全壘打、4支二壘打，打擊率3成89，攻下3分打點。
被問到生涯首次季後賽如何保持冷靜，他說：「天啊，這太有趣了，這就是我的全部想法，就是努力腳踏實地，繼續和球隊一起前進。」
卡特1局下在左外野區全力衝刺，然後跳起來接球，撞上左外野全壘打牆，沒收布萊格曼（Alex Bregman）的安打。
8局下布萊格曼打出左外野深遠飛球，又在全壘打牆前被卡特接殺，在一壘上的亞土維（Jose Altuve）以為是安打，飛快跑過二壘，即時回頭卻漏踩壘包，形成雙殺出局。
遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy ）說：「卡特非常有信心，充滿年輕的熱情，很興奮來到這裡，什麼事都不怕。」
MLB季後賽對戰表
▪ 2023 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言