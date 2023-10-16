MLB／21歲菜鳥天不怕地不怕 遊騎兵卡特說季後賽太有趣

遊騎兵隊今天在美聯冠軍賽首戰以2：0擊敗太空人隊，21歲菜鳥左外野手卡特（Evan Carter）攻守俱佳，2局上率先二壘打帶動全隊首波攻勢，還有兩次守備美技，尤其8局下造成太空人雙殺，成為贏球關鍵，形容生涯首次季後賽「太有趣」。

卡特8月底剛滿21歲，9月9日就被叫上大聯盟，出賽23場繳出打擊率3成06、全壘打5支、打點12分的成績，進入季後賽當然也是生涯初體驗。

遊騎兵在外卡系列賽、分區系列賽分別淘汰光芒、金鶯隊，今天又在「德州內戰」首戰迢關，成為首支6連勝的球隊；卡特在這6場比賽18打數7安打，包括1支全壘打、4支二壘打，打擊率3成89，攻下3分打點。

被問到生涯首次季後賽如何保持冷靜，他說：「天啊，這太有趣了，這就是我的全部想法，就是努力腳踏實地，繼續和球隊一起前進。」

卡特1局下在左外野區全力衝刺，然後跳起來接球，撞上左外野全壘打牆，沒收布萊格曼（Alex Bregman）的安打。

8局下布萊格曼打出左外野深遠飛球，又在全壘打牆前被卡特接殺，在一壘上的亞土維（Jose Altuve）以為是安打，飛快跑過二壘，即時回頭卻漏踩壘包，形成雙殺出局。

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy ）說：「卡特非常有信心，充滿年輕的熱情，很興奮來到這裡，什麼事都不怕。」

Evan Carter tracked it down! #ALCS pic.twitter.com/uYUMvE7FxQ — MLB (@MLB) 2023年10月16日

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