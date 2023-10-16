MLB／致命跑壘失誤怎發生？亞土維笑了：我就沒踩到…
亞土維（Jose Altuve）致命的跑壘失誤，葬送太空人隊逆轉機會，賽後被問當下究竟發生了什麼事？亞土維笑了笑，回應：「我沒踩到壘包，事情就這樣發生了。」他說自己擅長忘掉已發生的事情，明天將會重整好思緒，只想著贏球。
遊騎兵隊此役帶著2：0領先進入戰線後半，太空人8局下的進攻由亞土維開局選到保送，查普曼（Aroldis Chapman）接手投球，布萊格曼（Alex Bregman）掃向左外野的深遠飛球，卡特（Evan Carter）上演判斷精準的接殺，已踩過二壘的亞土維，必須先踩二壘再回一壘卻沒踩，形成扼殺太空人攻勢的雙殺，遊騎兵終場以2：0帶走美聯冠軍賽首戰勝利。
賽後被問到跑壘疏失，亞土維笑了，「我沒踩到壘包，事情就這樣發生了。」休士頓論壇報形容「解釋很簡單，但結局卻很有殺傷力」。
當時場上先注意到事有端倪的人是遊騎兵二壘手塞米恩（Marcus Semien），他手指示意二壘，等待卡特的回傳球，塞米恩接球後踩二壘，原先判決亞土維安全回到一壘，經重播檢視後確認他未再次踩到二壘，形成出局數。
太空人教頭貝克（Dusty Baker）表示，「這要看怎麼解釋，其實他有一隻腳一直都在壘包上，但左腳已經繞過壘包，所以結局對我們不利。」
亞土維坦言，當下的跑壘是因他認為這球會越過卡特頭頂，「不是在找藉口，但他確實完成了一記精彩的守備。」布萊格曼（Alex Bregman）說，自己沒把握這球會是安打或出局，「這就是棒球，一旦擊球出手後，接下來的事情你無法控制，而遊騎兵在左外野有位優秀的選手。」
▪ 2023 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言