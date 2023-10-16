MLB／致命跑壘失誤怎發生？亞土維笑了：我就沒踩到…

亞土維（Jose Altuve）致命的跑壘失誤，葬送太空人隊逆轉機會，賽後被問當下究竟發生了什麼事？亞土維笑了笑，回應：「我沒踩到壘包，事情就這樣發生了。」他說自己擅長忘掉已發生的事情，明天將會重整好思緒，只想著贏球。

遊騎兵隊此役帶著2：0領先進入戰線後半，太空人8局下的進攻由亞土維開局選到保送，查普曼（Aroldis Chapman）接手投球，布萊格曼（Alex Bregman）掃向左外野的深遠飛球，卡特（Evan Carter）上演判斷精準的接殺，已踩過二壘的亞土維，必須先踩二壘再回一壘卻沒踩，形成扼殺太空人攻勢的雙殺，遊騎兵終場以2：0帶走美聯冠軍賽首戰勝利。

賽後被問到跑壘疏失，亞土維笑了，「我沒踩到壘包，事情就這樣發生了。」休士頓論壇報形容「解釋很簡單，但結局卻很有殺傷力」。

當時場上先注意到事有端倪的人是遊騎兵二壘手塞米恩（Marcus Semien），他手指示意二壘，等待卡特的回傳球，塞米恩接球後踩二壘，原先判決亞土維安全回到一壘，經重播檢視後確認他未再次踩到二壘，形成出局數。

太空人教頭貝克（Dusty Baker）表示，「這要看怎麼解釋，其實他有一隻腳一直都在壘包上，但左腳已經繞過壘包，所以結局對我們不利。」

亞土維坦言，當下的跑壘是因他認為這球會越過卡特頭頂，「不是在找藉口，但他確實完成了一記精彩的守備。」布萊格曼（Alex Bregman）說，自己沒把握這球會是安打或出局，「這就是棒球，一旦擊球出手後，接下來的事情你無法控制，而遊騎兵在左外野有位優秀的選手。」

Atta boy Altuve pic.twitter.com/YvYuYe0nB5 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年10月16日

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