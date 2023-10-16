快訊

華為新機7奈米製程突破美國封鎖 背後撐腰的是艾司摩爾

疑受以巴衝突影響 美房東軍刀狠桶巴裔6歲童26刀致死

高教龍頭也有招生危機？台大證實：15個寄存名額都在同一系

MLB／薛則三度請求終於如願 美聯冠軍賽第3戰待命先發

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
遊騎兵隊暌違12年重返美聯冠軍賽，3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）期待重返季後賽。 美國聯合通訊社
遊騎兵隊暌違12年重返美聯冠軍賽，3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）期待重返季後賽。 美國聯合通訊社

遊騎兵隊暌違12年重返美聯冠軍賽，3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）期待重返季後賽，總教練波奇（Bruce Bochy）今天決定把他納入26人名單，預定第3戰登板先發。

薛則最近一次出賽是9月13日，對藍鳥隊先發5.1局，被揮出3支安打、無失分奪勝，本季戰績13勝6敗、防禦率3.77。

薛則季末因為右大圓肌輕度拉傷，提前結束例行賽，球團高層評估不太可能打季後賽；但他努力調整狀況，在分區系列賽前的模擬賽登板，三度表明想要出賽，教練團經過仔細評估，決定讓這位39歲老將重返前線。

薛則過去在季後賽經歷9年18個系列賽，合計出賽27場（22場先發），戰績7勝7敗1救援、防禦率3.58，2019年在國民隊奪下生涯唯一世界大賽冠軍，今年將首次以遊騎兵球員的身分出賽。

美聯冠軍賽今、明天在太空人隊主場進行，19日移師遊騎兵主場，薛則待命登板。

薛則 遊騎兵 塞揚獎

延伸閱讀

德州內戰首次上演 遊騎兵準備亂棒打爆太空人

MLB／美聯冠軍賽今開打 掀德州內戰

MLB／太空人對遊騎兵近3戰16轟 韋蘭德：季後賽不一樣

MLB／神之右手給大谷翔平忠告：棒球界有黑暗面

相關新聞

MLB／薛則三度請求終於如願 美聯冠軍賽第3戰待命先發

遊騎兵隊暌違12年重返美聯冠軍賽，3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）期待重返季後賽，總教練波奇（Bruce ...

MLB／巨人證實面試女教練納肯 為新球季總教練人選之一

巨人隊連續兩年未進季後賽，總教練凱普勒（Gabe Kapler）遭開除，球團今天證實，針對明年接任人選，已經正式面試隊上...

MLB／紐時指大聯盟「三振太多」有損精采度 改規則暫無解

美國職棒大聯盟本季引進投球時鐘，比賽加快，帶動進場觀賽人數成長。但紐約時報報導，大聯盟三振次數比安打多，比賽精采度打折扣...

MLB／美聯冠軍賽今開打 掀德州內戰

美聯冠軍賽今天開打，太空人隊與遊騎兵隊的「德州內戰」令當地球迷起內訌，不過至少確定德州球隊可挺進世界大賽；國聯冠軍賽則是...

MLB／神之右手給大谷翔平忠告：棒球界有黑暗面

天使隊二刀流球星大谷翔平今年季後將成為自由球員，未來動向備受關注，名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Marti...

MLB／為了季後賽「引產」迎接女兒 塞米恩的決定教頭不意外

遊騎兵隊美聯冠軍賽不會少了明星二壘手塞米恩（Marcus Semien），塞米恩在開打前喜迎第四個小孩出生，時間點並非巧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。