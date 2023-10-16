MLB／薛則三度請求終於如願 美聯冠軍賽第3戰待命先發

遊騎兵隊暌違12年重返美聯冠軍賽，3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）期待重返季後賽，總教練波奇（Bruce Bochy）今天決定把他納入26人名單，預定第3戰登板先發。

薛則最近一次出賽是9月13日，對藍鳥隊先發5.1局，被揮出3支安打、無失分奪勝，本季戰績13勝6敗、防禦率3.77。

薛則季末因為右大圓肌輕度拉傷，提前結束例行賽，球團高層評估不太可能打季後賽；但他努力調整狀況，在分區系列賽前的模擬賽登板，三度表明想要出賽，教練團經過仔細評估，決定讓這位39歲老將重返前線。

薛則過去在季後賽經歷9年18個系列賽，合計出賽27場（22場先發），戰績7勝7敗1救援、防禦率3.58，2019年在國民隊奪下生涯唯一世界大賽冠軍，今年將首次以遊騎兵球員的身分出賽。

美聯冠軍賽今、明天在太空人隊主場進行，19日移師遊騎兵主場，薛則待命登板。

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