MLB／巨人證實面試女教練納肯 為新球季總教練人選之一

巨人隊連續兩年未進季後賽，總教練凱普勒（Gabe Kapler）遭開除，球團今天證實，針對明年接任人選，已經正式面試隊上33歲女助理教練納肯（Alyssa Nakken）。

大聯盟史上從未出現女性總教練，納肯成為首位面試的女教練，已是空前紀錄，明年是否有機會執掌兵符，成為焦點話題。

納肯大學時期是壘球選手，2020年1月進入巨人，成為凱普勒旗下的教練團成員，也是史上首位全職女教練，去年4月14日對教士隊之戰首次擔任一壘指導教練，完成女性前所未有的成就。

大聯盟總教練競爭激烈，納肯是可能人選之一，季末短暫代理巨人教頭的板凳教練柯瑞亞（Kai Correa）、三壘指導教練霍柏格（Mark Hallberg）和資深幹部沃圖斯（Ron Wotus）也被點名。

遊騎兵隊現任總教練波奇（Bruce Bochy）2019年離開巨人，凱普勒隔年上任，2021年領軍衝出107勝（當年大聯盟多勝），但在分區系列賽不敵道奇隊，接下來兩個球季在分區排名第3、第4，無法保住飯碗。

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