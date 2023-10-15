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MLB／神之右手給大谷翔平忠告：棒球界有黑暗面
天使隊二刀流球星大谷翔平今年季後將成為自由球員，未來動向備受關注，名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）相信他能做出正確選擇，但也提醒棒球界有其黑暗一面，「那就是金錢。」
大谷翔平今年以44轟拿下美聯全壘打王，更有望奪得生涯第2座美聯MVP，雖然因手肘動刀導致明年無法投球，但外界仍預期他能拿下天價合約，預估在4億到5億美元左右，道奇、大都會、紅襪隊都被點名是競爭者。
馬丁尼茲由於受邀為大谷翔平的紀錄片配音，也在受訪時談到這位超級球星，認為他無論到哪裡都能為球隊帶來成功，也希望他獲得最好的條件及待遇，「當然，棒球界也有黑暗面，那就是金錢，這會讓很多人迷惑。」
「但我想大谷能夠做出正確選擇。」馬丁尼茲指出，大谷翔平從日職時期開始，就不是金錢導向的人，「他是獨一無二的球員，在未來100年裡都會被人們傳頌，無論最終加盟哪支球隊，都不會影響他的心態。」
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