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MLB／為了季後賽「引產」迎接女兒 塞米恩的決定教頭不意外

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
遊騎兵隊明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）的妻子泰拉（Tarah）為了讓先生不會因季後賽而錯過小孩出生選擇引產，讓塞米恩在美聯冠軍賽開打前喜迎第四個小孩出生。 路透通訊社
遊騎兵隊明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）的妻子泰拉（Tarah）為了讓先生不會因季後賽而錯過小孩出生選擇引產，讓塞米恩在美聯冠軍賽開打前喜迎第四個小孩出生。 路透通訊社

遊騎兵隊美聯冠軍賽不會少了明星二壘手塞米恩（Marcus Semien），塞米恩在開打前喜迎第四個小孩出生，時間點並非巧合，而是妻子泰拉（Tarah）為了讓先生不會因季後賽而錯過小孩出生，選擇引產。

由於醫生向泰拉說明，她的孕期已經滿足條件，可以安全引產讓小孩比預產期再早些出生，當遊騎兵以3連勝橫掃金鶯隊後，泰拉就向塞米恩提議「我們來引產吧」。

美國時間10日分區系列賽打完，隔天塞米恩與妻子就到醫院報到，12日小孩順利出生並與家族一起慶祝第一位女兒的到來，13日塞米恩就回到球隊報到，備戰15日開打的美聯分區系列賽。

塞米恩表示，這是兩人第一次決定引產，彼此都同意，這樣他才能夠參與小孩出生，「我們計畫好在休息日去進行引產，我才能安心打季後賽，跟之前生小孩的方式不一樣，但泰拉也同意這麼做。」

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy ）聽聞此事並不意外，因為塞米恩也是美聯唯二打滿162場比賽的球員，「他是總教練的寶，這個位置我從來不需要煩惱要排誰上場，他充滿職業道德，每一天都想上場比賽。」

遊騎兵 金鶯

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