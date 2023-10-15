MLB／洛杉磯奧運棒賽？ 大聯盟准頂尖球員出戰

2028年洛杉磯奧運提案增設棒、壘球項目，國際奧會將開會討論，大聯盟表達支持態度，世界棒壘總會主席法卡利透露，這一次，大聯盟願意放行頂尖選手。

國際奧會近期在印度舉辦年會，此次洛杉磯奧運預計增設五個新競賽，包括棒壘球、腰旗美式足球、板球、袋棍球和壁球，國際奧會預計於15至17日投票。

根據日本媒體「共同社」報導，法卡利13日在孟買受訪時表示，已經收到大聯盟的信函，願意讓頂尖球員參加洛杉磯奧運，而大聯盟的球員工會也已經同意這個提案，「對洛杉磯來說，棒球是最優先的競技項目。」

過去由於奧運與大聯盟賽季撞期，只開放40人名單以外的球員參與棒球項目，如今美國成為承辦國，大聯盟改變立場，日本有望如世界棒球經典賽般，由大谷翔平等超級球星組成夢幻隊伍。

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