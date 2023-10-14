快訊

下周生肖運勢／「2生肖」旺到爆炸、雞順風順水、狗投資要三思

周杰倫演唱會堅持實名制 黃牛「等不到主辦方改規則」退票慘賠數十萬

喊話決戰中台灣 賴清德批盧秀燕更改中捷藍線到「有利人士」住家附近

MiLB／張育成投入自由市場 美媒看好：仍有球隊需要他

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣好手張育成未來仍有機會重返大聯盟。 法新社
台灣好手張育成未來仍有機會重返大聯盟。 法新社

根據小聯盟官網球員異動，旅美台將張育成今天成為自由球員，對於下一步張育成本人不排斥加入亞洲職棒，美國媒體則認為他仍有機會獲得小聯盟合約。

張育成是在2022年被光芒隊指定讓渡後，轉戰紅襪隊，今年也與紅襪隊簽下1年85萬美元合約，在球隊內野戰力出現空檔時，張育成適時補上戰力，也成為球迷的寵兒。

然而8月在史托瑞（Trevor Story）回歸之後，張育成遭到指定讓渡，並接受下放小聯盟的決定，然而因守備時衝撞導致腦震盪而提前結束賽季，也在日前返回台灣。

運動畫刊指出，目前還不確定張育成動向，但看起來他很有機會至少獲得其他球隊的一張小聯盟合約，「張育成在紅襪隊需要時，提供了穩定的守備，球棒也偶有適時一擊，在今年自由市場中，陣容深度比較匱乏的球隊會需要他。」

而張育成先前返台接受訪問時也曾表示，自己的第一目標是留在美國，但也不排斥加入各個大聯盟，包含亞洲的職棒，要等合約結束後才有辦法討論，就看外界的誠意如何。

張育成 小聯盟 紅襪

延伸閱讀

影／張育成今晨返台 透露仍以返回美職大聯盟為目標

亞運／張育成看中華隊「名單很強」 為黃筱雯加油

MLB／行程滿！張育成首次見到「網友」女兒 感謝老婆1打2

MLB／看林子偉還在適應期 張育成盼球迷：多一點鼓掌

相關新聞

MiLB／張育成投入自由市場 美媒看好：仍有球隊需要他

根據小聯盟官網球員異動，旅美台將張育成今天成為自由球員，對於下一步張育成本人不排斥加入亞洲職棒，美國媒體則認為他仍有機會...

奧運／支持棒球重返奧運 大聯盟願意放行頂尖球員參賽

洛杉磯奧運提案增設棒、壘球項目，國際奧林匹克委員會將在下周開會討論，不過大聯盟展現支持態度，世界棒壘總會（WBSC）主席...

MLB／連兩年淘汰宇宙勇寫紀錄 哈波：這就是球團花錢的原因

費城人隊今天以3：1擊敗勇士隊，連2年在分區系列賽「下剋上」淘汰勇士，晉級國聯冠軍戰。今年重金補強的游擊手透納（Trea Turner）單場4支4，前年加盟的卡斯特蘭諾斯（Nick Castellan

MLB／3支百勝球隊全出局 5大強權季後賽竟1勝13敗

大聯盟季後賽分區系列賽到今天全數結束，勇士、金鶯、道奇3支百勝球隊全遭到淘汰，例行賽5大強權季後賽合計竟是1勝13敗的慘...

MLB／「無法用言語形容」道奇貝茲、弗里曼合計21支1被罵翻

例行賽百勝的道奇隊不敵響尾蛇隊，再度止步分區系列賽，主力球星貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）全面熄火，被球迷視為兩大戰犯，兩人受訪都說無法用直言形容輸球感覺。

MLB／季後賽百勝勇士也落馬 費城人挺進聯盟冠軍賽

大聯盟季後賽強權陸續落馬，勇士隊昨天成為最後出局的百勝球隊，費城人隊靠著卡斯特蘭諾斯雙響砲、透納超前轟，在國聯分區系列賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。