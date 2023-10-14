MiLB／張育成投入自由市場 美媒看好：仍有球隊需要他

根據小聯盟官網球員異動，旅美台將張育成今天成為自由球員，對於下一步張育成本人不排斥加入亞洲職棒，美國媒體則認為他仍有機會獲得小聯盟合約。

張育成是在2022年被光芒隊指定讓渡後，轉戰紅襪隊，今年也與紅襪隊簽下1年85萬美元合約，在球隊內野戰力出現空檔時，張育成適時補上戰力，也成為球迷的寵兒。

然而8月在史托瑞（Trevor Story）回歸之後，張育成遭到指定讓渡，並接受下放小聯盟的決定，然而因守備時衝撞導致腦震盪而提前結束賽季，也在日前返回台灣。

運動畫刊指出，目前還不確定張育成動向，但看起來他很有機會至少獲得其他球隊的一張小聯盟合約，「張育成在紅襪隊需要時，提供了穩定的守備，球棒也偶有適時一擊，在今年自由市場中，陣容深度比較匱乏的球隊會需要他。」

而張育成先前返台接受訪問時也曾表示，自己的第一目標是留在美國，但也不排斥加入各個大聯盟，包含亞洲的職棒，要等合約結束後才有辦法討論，就看外界的誠意如何。

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