奧運／支持棒球重返奧運 大聯盟願意放行頂尖球員參賽

洛杉磯奧運提案增設棒、壘球項目，國際奧林匹克委員會將在下周開會討論，不過大聯盟展現支持態度，世界棒壘總會（WBSC）主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示，大聯盟願意放行讓頂尖選手參加奧運。

根據日本媒體「共同社」報導，法卡利13日在孟買受訪時表示，已經受到大聯盟的信函，頂尖球員可以參加洛杉磯奧運，而大聯盟的球員工會也已經同意這個提案，「對洛杉磯來說，棒球是最優先的競技項目。」

美國媒體「The Athletic」報導，大聯盟與球員工會已經在7月時寫信給奧委會，支持棒、壘球項目重返洛杉磯奧運，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）近日受訪時表也坦承樂見棒、壘球賽事的回歸。

過去由於奧運都在球季中舉行，大聯盟不開放40人名單內球員參與棒球項目，如今在美國舉行，大聯盟官方也改變立場，日本隊則有望像世界棒球經典賽般，由大谷翔平等超級球星組成夢幻隊伍。

此次洛杉磯奧運預計增設五項新競技項目，包括棒壘球、腰旗美式足球、板球、袋棍球和壁球，奧委會預計於15日至17日投票定案。

商品推薦