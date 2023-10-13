MLB／結束8年「不平等合約」 前田健太投身FA既不安又期待

隨著明尼蘇達雙城遭到太空人淘汰出局，僅存一位在季後賽奮戰的日本球員前田健太也正式結束今年賽季。

今年一共有8名日本球員在大聯盟奮戰，先前藤浪晉太郎所屬的金鶯隊以及菊池雄星所效力的藍鳥隊都已經放假去。除了前田健太外，大谷翔平與藤浪晉太郎也都將成為自由球員。

2015年透過入札制度挑戰大聯盟的前田健太，當時是簽下8年2500萬美元的合約，如今35歲的他即將成為自由球員，未來將落腳何處仍是一個未知數。

「這是我第一次成為自由球員，我不確定明年會去哪裡打球，所以我有些緊張，但也充滿期待。對於未來的落腳處我並沒有特別的期望。」前田健太說。

前田健太今年賽季從右手肘韌帶重建手術中正式回歸，在21場出賽中拿下6勝8敗，防禦率4.23。「從賽季中開始，我就可以毫無顧慮地上場投球了。這一年很充實，我也打消了對於手術的擔憂。」

前田健太旅美期間累積拿下65勝，加上他在日職的97勝，距離美日通算200勝的目標還有一段路要走，這也是前田健太決定動手術治療的原因之一。「我會好好休息一段時間來提升自我。我想盡最大的努力，這樣我才能再次成長。」

前田健太這份合約除了第一年外，每一年基本年薪都是300萬美元，主要都是要靠激勵條款來獲取額外獎金，累積下來一共獲得了5224萬美元的薪資，對照其65勝49敗、防禦率3.92的成績，確實是一份對球員十分不利的合約。

如今前田已經轉投向知名經紀人波拉斯（Scott Boras）旗下，考量到年齡，他能否獲得一份不錯的合約，繼續留在大聯盟挑戰200勝關卡，也將成了球迷休賽季關注的焦點。

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