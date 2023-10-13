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MLB／藤浪晉太郎將成自由球員 官網認為金鶯不會留人

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎。 法新社
藤浪晉太郎。 法新社

金鶯隊本季例行賽打出101勝佳績，儘管在美聯分區系列賽被遊騎兵隊橫掃，但總管艾里亞斯（Mike Elias）和教頭海德（Brandon Hyde）都會留任。金鶯隊陣中有5名球員合約到期，包含日籍火球男藤浪晉太郎，官網報導指出，藤浪可能會離隊。

藤浪晉太郎季前和運動家隊簽約，先發表現慘澹，轉戰牛棚後才逐漸穩定。他季中被交易到金鶯後出賽30場，主投29.2局送出32K，防禦率4.85，拿到2勝、2中繼及2救援，他季後賽沒被帶進28人名單。

據官網報導，金鶯內野手弗瑞茲爾（Adam Frazier）、外野手希克斯（Aaron Hicks）、投手弗萊賀提（Jack Flaherty）、投手吉布森（Kyle Gibson）及藤浪晉太郎都會成為自由球員。

總教練海德受訪時稱讚球隊老將，「我認為這是休息室重要的一部分，總管引進正確的資深球員，對我們年輕球員產生重大影響。」官網認為，金鶯可能會以1年約簽回弗瑞茲爾、吉布森及希克斯；季中交易來的藤浪晉太郎和弗萊賀提不會留隊。

藤浪晋太郎 金鶯

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