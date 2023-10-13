MLB／「你們沒冠軍戒」 阿西亞「中二」舉動被亞古納制止
勇士游擊手阿西亞（Orlando Arcia）G2賽後嘲諷費城人強打哈波（Bryce Harper）引發爭議，G3哈波用雙響砲討回顏面，還怒瞪小老弟，阿西亞成為費城球迷笑柄。不過阿西亞也不甘示弱，今天比賽中在休息區嗆球迷還做鬼臉。
勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）G2上演美技接殺，哈波回壘不及被再見雙殺，勇士以5：4險勝，阿西亞賽後不斷嘲諷哈波是「Atta-boy（好樣的男孩）」。事實上，阿西亞不高興休息室對話被記者流出，「哈波根本不應該知道這些內容，這就是為什麼我們有些事只能留在球員休息室。」
今天勇士持續作客費城人主場，阿西亞在休息區不斷和現場球迷嗆聲，還嘲諷他們沒世界大賽冠軍戒指、並對球迷做鬼臉，隊友亞古納（Ronald Acuña Jr.）趕緊制止這個行為。
阿西亞今天上場打擊時，費城球迷們高喊「Atta-boy」嘲諷他，阿西亞總計2打數沒有敲安，有選到1次保送，勇士終場以1：3不敵費城人，結束今年賽季。
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