快訊

以巴衝突短期不會塵埃落定 以色列經濟將受重創

連胎兒也不放過！傳哈瑪斯剖開孕婦腹部 刺殺未出世嬰孩

花蓮網紅名店「平和飯店」熄燈！網友嘆：吃不到甜甜圈了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／宇宙勇掰！ 卡斯特蘭諾斯連2場雙響砲率費城人晉級

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
費城人淘汰勇士，連兩年闖進國聯冠軍賽。 美聯社
費城人淘汰勇士，連兩年闖進國聯冠軍賽。 美聯社

費城人隊今天在主場45831爆滿球迷的加油聲中，以3：1擊敗勇士隊，連兩年晉級國聯冠軍賽，分區系列賽費城人一共敲出11轟，包含今天卡斯特蘭諾斯雙響砲、透納超前轟，而例行賽敲出307轟的勇士僅3轟。

勇士今天雖有萊里（Austin Riley）4局上的陽春砲先馳得點，然而卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）在4局下立刻開轟追平，透納（Trea Turner）5局下補上超前陽春砲，6局下卡斯特蘭諾斯再次開轟，取得2分領先。

費城人靠卡斯特蘭諾斯連2戰雙響砲，以3：1擊敗勇士隊，連兩年在分區系列賽淘汰勇士晉級國聯冠軍賽。 路透
費城人靠卡斯特蘭諾斯連2戰雙響砲，以3：1擊敗勇士隊，連兩年在分區系列賽淘汰勇士晉級國聯冠軍賽。 路透

昨天費城人6轟贏球，卡斯特蘭諾斯就敲出雙響砲，季後賽連續兩場都敲出雙響砲，根據「ESPN Stats & Info」，卡斯特蘭諾斯是史上第一人。

費城人讓首戰先發僅投3.2局的蘇亞雷斯（Ranger Suarez）再次登板，今天他投到5局，僅被敲出3支安打，因1發全壘打掉分，另有2次三振，拿下今年季後賽首勝。

勇士王牌投手史泰德（Spencer Strider）首戰先發7局掉1分仍承擔敗投，今天5.2局被敲7支安打丟掉3分更不用想，吞下2連敗，個人生涯季後賽勝投還沒開張。

費城人去年在分區系列賽3勝1敗淘汰勇士，中斷勇士世界大賽2連霸之路，今年又複製相同劇本，而費城人去年在世界大賽不敵太空人隊，今年要雪恥得先在國聯冠軍賽闖過響尾蛇隊這關。

勇士 費城人 世界大賽

延伸閱讀

MLB／例行賽5大強權只有1勝12敗 只剩勇士存活也無退路

MLB／百勝道奇3連敗結束5日遊 響尾蛇等16年再闖國聯冠軍賽

MLB／費城人6轟破隊史KO勇士 連兩年國聯冠軍賽只差1勝

費城人隱形刺客 史托特的滿貫砲不只是好運

相關新聞

MLB／宇宙勇掰！ 卡斯特蘭諾斯連2場雙響砲率費城人晉級

費城人隊今天在主場45831爆滿球迷的加油聲中，以3：1擊敗勇士隊，連兩年晉級國聯冠軍賽，分區系列賽費城人一共敲出11轟...

MLB／3支百勝球隊全出局 5大強權季後賽竟1勝13敗

大聯盟季後賽分區系列賽到今天全數結束，勇士、金鶯、道奇3支百勝球隊全遭到淘汰，例行賽5大強權季後賽合計竟是1勝13敗的慘...

MLB／0.1局失6分成最後一舞？克蕭：我不確定

道奇隊球星克蕭（Clayton Kershaw）在季後賽首戰0.1局狂失6分，被響尾蛇隊提早打退場，這可能成為他的「最後...

MLB／美聯冠軍賽首戰太空人掀牌 韋蘭德：會很有趣

美聯冠軍賽要到台灣時間16日才開打，先發投手人選太空人隊早早掀牌，40歲的韋蘭德（Justin Verlander）生涯...

MLB／季後賽一條蟲問題怎解？ 道奇教頭：要找方法重新站起

道奇隊連2年在分區系列賽被淘汰，首戰被打爆的道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）坦言對結果很失望，下季是否繼續投球還不確定。道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）則再次成為球迷抨擊的對象

MLB／被哈波瞪完還在吵…阿西亞嗆費城人球迷還比鬼臉

勇士隊游擊手阿西亞（Orlando Arcia）與費城人隊哈波（Bryce Harper）結下的樑子，今天繼續延燒，費城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。