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MLB／季後賽一條蟲問題怎解？ 道奇教頭：要找方法重新站起
道奇隊連2年在分區系列賽被淘汰，首戰被打爆的道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）坦言對結果很失望，下季是否繼續投球還不確定。道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）則再次成為球迷抨擊的對象，他強調要找方法重新站起。
道奇球星打擊軟手、先發輪值人手不足被外界視為輸球主因。先發投手布勒（Walker Buehler）、岡索林（Tony Gonsolin）及梅伊（Dustin May）都因傷報銷，左投烏力亞斯（Julio Urias）又陷入家暴案無法上場。
克蕭今年也曾進入傷兵名單，他扛起首戰投球任務，結果只解決1人就狂失6分。他受訪時說：「以這種方式結束很可怕，最令人失望的是，我沒有幫助球隊贏球。」當被問到是否再戰一年，他只回答：「我不確定未來會如何。」
羅伯茲經常說每個賽季都不一樣，但道奇和去年一樣例行賽百勝，卻連兩年在分區系列賽不敵戰績差很多的教士與響尾蛇。對此羅伯茲表示，「例行賽我們做得很好，但過去幾年季後賽不順利，我必須弄清楚。我們要找到方法重新振作，不要對自己感到難過，要變得更好，這是唯一的辦法。」
MLB季後賽對戰表
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