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MLB／美聯冠軍賽首戰太空人掀牌 韋蘭德：會很有趣
美聯冠軍賽要到台灣時間16日才開打，先發投手人選太空人隊早早掀牌，40歲的韋蘭德（Justin Verlander）生涯第14次扛起場季後賽系列賽首戰先發，對於開季還穿著大都會隊球衣的他來說，實在意想不到。
美聯冠軍賽將由太空人隊對上遊騎兵隊，形成一場「德州內戰」，兩隊都屬美聯西區，韋蘭德說：「無論何時，跟同分區對手在季後賽碰頭，由於彼此都對對方很熟悉，這會是一場很有趣的系列賽。」
韋蘭德在2017年從老虎隊轉戰太空人，參與了球隊兩度拿下世界大賽冠軍，自己也收穫兩座塞揚獎，直到今年球季轉而穿上別隊球衣，不料季中大都會大拍賣，又將韋蘭德送回太空人，才有機會參與連7季闖進美聯冠軍賽。
韋蘭德自己也感到意外，「我絕對沒辦法想像或預期這件事發生，但結果如此，事情會發生都是有原因的。」
韋蘭德的加入對太空人幫助也很大，在球季後段的11場先發裡，拿下7勝3敗，防禦率3.31，美聯分區系列賽也扛起首戰先發，以6局無失分好投幫助球隊擊敗雙城，拿下生涯第17場季後賽勝投，僅次於派提特（Andy Pettitte）的19勝。
太空人一步步朝著衛冕前進，然而大聯盟自2000年後從未有球隊衛冕成功，韋蘭德表示，這支球隊神奇的地方在於，大家都沒有放鬆，全神貫注在比賽，「當你進入季後賽那麼多次，尤其像我們又是連續的，要不將事情視為理所當然是很困難的，但我們就是這樣。」
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