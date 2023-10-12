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MLB／第6種子太強讓教頭變成球迷 羅夫洛：到底發生什麼事？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
響尾蛇總教練羅夫洛。 路透
響尾蛇總教練羅夫洛。 路透

響尾蛇隊身為國聯第6種子，卻在季後賽連續淘汰兩支分區冠軍釀酒人、道奇隊，帶著5連勝重返等了16年的國聯冠軍賽，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）笑說：「幾乎令人難以置信，對吧？我也是球迷，看到結果就想到，這裡到底發生什麼事？」

響尾蛇今天3局下出現4支全壘打，轟垮道奇先發投手林恩（Lance Lynn），不但締造季後賽單局最多轟紀錄，也讓百勝勁旅道奇2：4落敗、3連敗打包，沃克（Christian Walker）是第3名開轟的打者，他說：「這是我一生中見過最酷的事。」

林恩變成「全壘打製造機」，從例行賽數字看來，似乎不太意外，本季被打44支全壘打是大聯盟所有投手最慘。

響尾蛇2017年在分區系列賽遭道奇3戰清盤，先在客場2連敗，第3戰回到主場仍遭淘汰，今年戰況完全相反，先在客場2連勝，再回主場贏球晉級，沃克6年前看著球隊打包，今年終於討回面子。

23歲台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll），季後賽5戰打擊率4成12、全壘打2支、打點4分，他說：「 這就是我們整季努力的目標，打進國聯冠軍賽實在太讚了，感覺不太真實。」

道奇連續兩年「一輪遊」，都在分區系列賽出局，領軍8年的總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言非常失望，整個系列賽無力改變戰局，他說：「響尾蛇各方面都贏我們。」

道奇 響尾蛇

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