MLB／道奇先發3場4.2局狂失13分 包爾經紀人發文暗酸

道奇隊在分區系列賽被響尾蛇隊3戰橫掃，3名先發投手表現悽慘，前道奇投手包爾（Trevor Bauer）的經紀人瑞秋（Rachel Luba）在個人社群發文，疑似暗酸道奇球團。

道奇首戰推出老將克蕭（Clayton Kershaw），他只投0.1局就狂失6分，G2菜鳥米勒（Bobby Miller）1.2局失3分，G3老將林恩（Lance Lynn）第3局被敲4發陽春砲，2.2局失4分，3人總計只投4.2局就狂失13分。

包爾的經紀人瑞秋在個人社群轉發這些數據並寫道，「不管喜歡或討厭，先發投手無疑是季後賽最重要的一部分。」

Love it or hate it, starting pitching in the Postseason is arguably the most important piece to have https://t.co/LSOncgycgb — Rachel Luba (レイチェル・ルーバ) (@AgentRachelLuba) 2023年10月12日

2021年包爾和道奇簽下3年1.02億美元合約，同年因性暴力醜聞被大聯盟禁賽，道奇後來也釋出他。包爾今年轉戰日職橫濱隊，近日和性暴力事件當事人達成和解，不用付任何賠償金。有網友認為，如果道奇當初願意等待，包爾可能會在今年季後賽登板投球。

除了包爾外，道奇左投烏利亞斯（Julio Urias）今年9月也傳出二度家暴，球團也選擇不讓他歸隊。另外岡索林（Tony Gonsolin）和布勒（Walker Buehler）都因傷無法為道奇投季後賽，使道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）調度相當困難。

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