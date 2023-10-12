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MLB／9局下避開柯瑞亞險勝 太空人教頭：我不想做噩夢

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人教頭慶幸九局下沒遇到打擊火熱的柯瑞亞。 路透
太空人教頭慶幸九局下沒遇到打擊火熱的柯瑞亞。 路透

太空人隊今天以3：2險勝雙城隊挺進美聯冠軍賽，9局下普雷斯利（Ryan Pressly）的3連K，讓他們不用對上前隊友柯瑞亞（Carlos Correa），太空人教頭貝克（Dusty Baker）說：「我可不想做噩夢。」

2020年柯瑞亞還效力太空人隊時，曾在外卡系列賽第2戰轟出一支超前比數的陽春砲，地點就是今天比賽的雙城隊主場，貝克對此記憶猶新，「他把球打到中右外野的看台上。」

所以當今天太空人隊牛棚合力守住1分差，尤其是普雷斯利9局下登板後，連續三振掉波蘭柯（Jorge Polanco）、路易斯（Royce Lewis）、凱普勒（Max Kepler），讓第4棒的柯瑞亞只能停在打擊練習區上。

太空人教頭貝克。 美聯社
太空人教頭貝克。 美聯社

貝克說：「我們知道，我不想要做惡夢，能夠避開柯瑞亞，這是很棒的一場勝利。」柯瑞亞在美聯分區系列賽打出4成09打擊率，有3支二壘打及4分打點。

「那個打席我真的很想要輪到自己。」柯瑞亞說：「我很熟悉普雷斯利，這會是很有趣的對決，但我沒能站上場，這就是比賽。」

雙城隊今天靠著路易斯、朱利安（Edouard Julien）兩名新秀開轟，得到2分，不過太空人隊則有阿布瑞尤（Jose Abreu）2分砲加上布蘭特利（Michael Brantley）的陽春砲，略勝一籌。

柯瑞亞 雙城

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