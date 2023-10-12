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MLB／前田健太隨雙城淘汰 大聯盟日本球員本季全完結

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
隨著前田健太所屬的雙城隊今天被淘汰出局，大聯盟日籍球員今年球季也全數結束。 路透
隨著前田健太所屬的雙城隊今天被淘汰出局，大聯盟日籍球員今年球季也全數結束。 路透

隨著前田健太所屬的雙城隊今天被淘汰出局，大聯盟日籍球員今年球季也全數結束，接下來大谷翔平、前田健太、藤浪晉太郎都將成為自由球員，未來去向受到關注。

今年一共有8名日本球員在大聯盟奮戰，藤浪晉太郎所屬的金鶯隊、菊池雄星的藍鳥隊都在日前從季後賽出局，今天則是雙城隊以1勝3敗敗給太空人隊。

藤浪晉太郎未能進入分區系列賽名單，旅美首年未能在季後賽留下成績；菊池雄星旅美5年首度季後賽登板，1.2局掉1分。

前田健太則是經驗豐富，今年2次登板是生涯第26、27次在季後賽出賽，美聯分區賽第1場、第3場各中繼2局，合計丟掉3分，另有4次三振。

至於天使隊大谷翔平、紅襪隊吉田正尚、小熊隊鈴木誠也、教士隊達比修有、大都會隊千賀滉大，所屬球隊都沒進入季後賽，也代表所有日本球員的今年球季在今年劃下句點。

大谷翔平首次取得自由球員資格，加上今年的MVP級表現，明年將選擇哪支球隊絕對是季後最大話題，而前田健太、藤浪晉太郎合約到期後也要尋找下家。

前田健太 藤浪 大谷翔平

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