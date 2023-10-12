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MLB／基特盛讚大谷翔平是「獨角獸」希望他未來繼續二刀流

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今年因傷提前結束賽季，但他依舊是美聯MVP最大熱門，洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）近日受訪時也盛讚大谷是獨角獸。

大谷翔平頭號粉絲韋蘭德（Ben Verlander）近日邀請基特上節目，談論各種議題。韋蘭德直言大谷翔平是歷史最佳球員之一，但想聽看看基特的看法，基特表示，「大谷翔平是獨角獸，光要成為一名偉大打者或一名偉大投手就很難了，他能同時做到兩點真的很了不起，已用光所有形容詞描述他。」

基特也提到大谷翔平今年雙重賽對陣老虎的表現，「他在雙重賽首戰投出1安打完封勝，下一場敲出2發全壘打，這是前所未見的。」

大谷季末動韌帶手術，下季恐怕只能以打者身分上場，韋蘭德詢問大谷二刀流能維持多久，基特回應，「他現在受傷了，這變成很容易回答的問題。不過從粉絲的角度來看，我希望他能繼續維持，再看一次。」

大谷翔平 基特

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