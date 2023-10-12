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MLB／阿西亞嘲笑付出慘痛代價 哈波雙響砲繞壘怒瞪回應

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
遭勇士阿西亞嘲笑的哈波今天用雙響砲回應，繞壘時也怒瞪對手。 路透
遭勇士阿西亞嘲笑的哈波今天用雙響砲回應，繞壘時也怒瞪對手。 路透

費城人隊今天回到主場砲火凶猛，6支全壘打追平大聯盟季後賽紀錄，在分區系列賽第3戰以10：2大勝勇士隊，2勝1敗搶到「聽牌」優勢，看板球星哈波（Bryce Harper）轟出雙響砲、攻下4分打點， 每次繞壘都怒瞪勇士游擊手阿西亞（Orlando Arcia），大大出了一口氣。

費城人面對5名投手出現11支安打，超過一半是全壘打，哈波、卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）先後雙響砲，透納（Trea Turner）、馬許（Brandon Marsh）也開轟，終場8分之多大勝。

前天在勇士主場進行的分區系列賽第2戰，哈波9局上獲保送，1出局後卡特蘭諾斯揮出中右外野深遠飛球，卻遭勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）接殺，哈波已經繞過二壘，最後回壘不及形成再見雙殺，費城人4：5落敗。

當天賽後，阿西亞回到休息室不斷嘲笑哈波，被現場採訪的媒體報導，哈波後來也知道此事。

費城人今天3局上先失1分，3局下火力全開，卡斯特蘭諾斯陽春砲追平比數，哈波追加3分砲逆轉戰局，這半局一共攻下6分，成為贏球關鍵。

哈波5局下又轟出陽春砲，系列賽第3轟出爐，跑過二壘時再次把目光轉向阿西亞，發洩不爽情緒。

「我只想贏，不在乎。」哈波生涯在季後賽累積13轟，他說：「沒有什麼比在主場球迷面前開轟更好了，上場就是拿出最好的表現，幫助球隊贏球。」

阿西亞此役4支1，6局上安打攻下1分打點，季後賽打擊率1成82，美國媒體認為，在分區系列賽第3戰前嘲笑重量級球員，似乎不是明智之舉。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）也說：「不需要任何東西激勵哈波，如果這增加他的動力，那就謝謝你了。」

哈波 費城人 勇士

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