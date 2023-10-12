MLB／哈波坦承「死亡凝視」勇士阿西亞：我只是想贏

費城人隊今天在主場以10：2打爆勇士隊，分區系列賽取得2：1聽牌優勢。值得一提的是，費城人強打哈波（Bryce Harper）上演單場雙響砲，還在繞壘時瞪了勇士二壘手阿西亞（Orlando Arcia）一眼。

勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）在G2上演美技接殺，哈波回壘不及被再見雙殺，勇士以5：4險勝，阿西亞賽後不斷嘲諷哈波是「Atta-boy（好樣的男孩）」。

THAT JUST HAPPENED.#AsOneATL pic.twitter.com/Ro4UHPvCOs — Atlanta Braves (@Braves) 2023年10月10日

費城人今天回到主場湧進4萬5798名球迷，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽前針對哈波被嘲諷一事表示，「如果這增加他（哈波）的動力，那我會謝謝你！」

沒想到真的被湯姆森說中，哈波3局下轟出三分砲，費城人單局灌進6分。5局下哈波再補上一發陽春砲，繞過二壘時還瞪阿西亞一眼，成為名場面，費城人也順利搶下關鍵一勝。

It was personal for Bryce Harper 🥶



(📸:@MLBLife/X) pic.twitter.com/7pjgzh77KQ — SportsCenter (@SportsCenter) 2023年10月12日

哈波賽前就穿著「個人決定(It's Personal)的T-shirt針對跑過二壘事件做出回擊，賽後更大方承認自己瞪阿西亞，他表示，「我只是想贏，我只想打出最好表現並贏球，這就是我在這的原因。」

BRYCE HARPER IS THE KING OF PHILADELPHIA BUILD THE DAMN STATUE pic.twitter.com/R58zTS186N — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) 2023年10月11日

值得一提的是阿西亞並不高興休息室對話被記者流出，「哈波根本不應該知道這些內容，這就是為什麼我們有些事只能留在球員休息室。」

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