MiLB／陳聖平回顧球季學會調整 每段過程都有收穫

旅美亞利桑那響尾蛇隊野手陳聖平結束球季返台維持訓練，回顧今年球季，升上生涯最高層級2A，因競爭激烈壓縮出賽，不同狀況有不同學習，自評收穫是學會調整、心態成長。

22歲的野手陳聖平旅美生涯第5年，今年球季從高階1A出發，球季中也曾下放到新人聯盟調整打擊，8月升上目前為止旅美生涯最高層級2A；陳聖平本季在2A出賽18場，共43打數敲出10支安打，包括2發全壘打，打擊率2成33，本季小聯盟各層級合計86場出賽，敲出6轟、打擊率2成27。

回顧今年球季，陳聖平接受中央社記者訪問時表示，季中隊友林昱珉先被升上2A，因為球團今年選進內野手多，加上當時打擊狀況沒這麼好，曾先下到新人聯盟透過打擊實驗室和比賽，調整找回好的感覺。

8月升上2A後，陳聖平明顯感受到差異，不管投手、打者都很穩定，不會像年輕選手一兩次表現不好只會懊惱，知道該怎麼調整，知道該做什麼事情，無論守備、打擊、跑壘觀念也比較成熟。

陳聖平自評今年心態上也有成長，前幾年穩定先發，今年升上2A出賽機會減少，很多時候需要板凳出發，但每一段過程都學到東西，穩定先發時學到如何穩定成績和表現，板凳出發就要珍惜每一個打席，快速調整每次出賽的狀態。

陳聖平也提到，因為出賽機會變少，無法透過規律的比賽調整狀態，需要從每天練習時就想辦法做好，機會來了才有辦法上場競爭。

旅美剛開始守備位置是游擊、二壘各半，後來多以守二壘為主，陳聖平表示，今年春訓就被告知要增加游擊守備場次，不同守備位置視角還是會有差，但過了幾場就找回熟悉的感覺，沒有太大問題。

陳聖平9月底返台，他表示，現在每年設定的目標都是「健康、不要受傷」，機會已經不多，如果受傷就是把機會讓給別人人，維持健康機會來了才能好好把握。

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