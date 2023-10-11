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MLB／金鶯本季沒被橫掃過 第一次卻發生在季後賽好難堪

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
金鶯例行賽都未曾被橫掃過，卻在季後賽第一次出場就被遊騎兵隊橫掃出局，成為史上第2支吞下難堪紀錄的球隊。 路透
金鶯例行賽都未曾被橫掃過，卻在季後賽第一次出場就被遊騎兵隊橫掃出局，成為史上第2支吞下難堪紀錄的球隊。 路透

金鶯隊今年球季打出101勝的驚人成績，而且整個例行賽都未曾被橫掃過，卻在季後賽第一次出場就被遊騎兵隊橫掃出局，成為史上第2支吞下難堪紀錄的球隊。

金鶯不僅拿下美聯東區冠軍，戰績更是美聯最佳，是本季唯一一支例行賽在2戰以上的系列賽中未曾被橫掃過的球隊，也是史上第17隊。

然而今天金鶯以1：7敗給遊騎兵後，在美聯分區系列賽吞下3連敗遭到橫掃出局，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示：「大家覺得我們只會贏76勝，但我們贏了101勝、拿下美聯東區冠軍，我以這支團隊為榮，他們打破外界不看好的情況，過去6個月來真的非常努力，我們只是這3場沒有打好，非常可惜。」

金鶯隊成為史上第2支例行賽未被橫掃、卻在季後賽遭橫掃的球隊，前一支是1998年教士隊，但他們撐到世界大賽才被洋基隊橫掃，當年教士教頭波奇（Bruce Bochy）正是今天遊騎兵教頭。

金鶯 遊騎兵 教士

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