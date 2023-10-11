聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／金鶯本季沒被橫掃過 第一次卻發生在季後賽好難堪
金鶯隊今年球季打出101勝的驚人成績，而且整個例行賽都未曾被橫掃過，卻在季後賽第一次出場就被遊騎兵隊橫掃出局，成為史上第2支吞下難堪紀錄的球隊。
金鶯不僅拿下美聯東區冠軍，戰績更是美聯最佳，是本季唯一一支例行賽在2戰以上的系列賽中未曾被橫掃過的球隊，也是史上第17隊。
然而今天金鶯以1：7敗給遊騎兵後，在美聯分區系列賽吞下3連敗遭到橫掃出局，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示：「大家覺得我們只會贏76勝，但我們贏了101勝、拿下美聯東區冠軍，我以這支團隊為榮，他們打破外界不看好的情況，過去6個月來真的非常努力，我們只是這3場沒有打好，非常可惜。」
金鶯隊成為史上第2支例行賽未被橫掃、卻在季後賽遭橫掃的球隊，前一支是1998年教士隊，但他們撐到世界大賽才被洋基隊橫掃，當年教士教頭波奇（Bruce Bochy）正是今天遊騎兵教頭。
MLB季後賽對戰表
▪ 2023 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言