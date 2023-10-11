MLB／金鶯、光芒合計200勝都遭KO 藤浪晉太郎還沒出賽就打包

金鶯隊暌違7年重返季後賽，以美聯頭號種子在分區系列賽以逸待勞，不料戰況一面倒，只打3場比賽就遭遊騎兵隊淘汰，結束季後賽「4日遊」，藤浪晉太郎旅美生涯首季也畫下句點。

遊騎兵在德州主場爆滿40861名觀眾前，以7：1擊敗金鶯，季後賽5連勝，隊史第3次闖進美聯冠軍賽，對金鶯3場比賽一共攻下21分，徹底展現打擊火力。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）考量分區系列賽是5戰3勝制，26人名單使用12名投手、14名野手，牛棚名單捨棄藤浪，選擇28歲右投貝克（Bryan Baker）。

分區系列賽完全看不到藤浪的身影，讓不少日本球迷失望，金鶯今天遭淘汰，他的大聯盟菜鳥球季也結束，根本沒有打美聯冠軍賽的機會。

藤浪本季出賽64場（7場先發），戰績7勝8敗5中繼2救援、防禦率7.18，7月20日從運動家隊轉戰金鶯後，30場後援投出2勝2中繼2救援、防禦率4.85。

遊騎兵在例行賽最後一天把分區王座讓給太空人隊，以美聯外卡第2晉級季後賽，前4戰都在客場出賽，直到今天才回主場，但團隊氣勢超強，外卡系列賽對美聯外卡第1光芒隊2連勝，分區系列賽又讓金鶯3戰打包，成為首支闖進聯盟冠軍賽的球隊。

金鶯本季101勝在美聯排名第1，光芒99勝居次，兩大強權加起來200勝，卻在季後賽吞下5敗，完全沒有勝場就出局。

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