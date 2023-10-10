MLB／哈波跑壘躁進才變雙殺？ 教頭：是對手守備太不可思議

國聯分區系列賽第二戰勇士又打得辛苦，一度陷入0：4落後，直到達諾德（Travis d’Arnaud）、萊里（Austin Riley）先後開砲才逆轉，但最關鍵的還是外野手哈里斯（Michael Harris II）九局上的美技雙殺守備，讓費城人教頭（Rob Thomson）也脫帽致敬，認為這球「太不可思議」，才會讓外界怪罪哈波跑壘太躁進。

費城人今天由王牌投手惠勒掛帥先發威風八面，前五局投出無安打含8K，費城人則攻勢不斷，包括第3局瑞爾穆托（J. T. Realmuto）擊出兩分砲，五局打完取得4：0領先。不過勇士打線總算在6局下半甦醒，先靠著費城人失誤開胡，達諾德、萊里接連開轟，2支2分砲將比分改寫為5：4逆轉戰局。

九局上1分落後的費城人最後反攻，哈波率先選到保送上壘，1出局後卡特蘭諾斯（Nick Castellanos）擊出敲出中右外野深遠飛球，眼看就要落地，但哈里斯飛奔跳起、再撞上牆前一舉接殺，隨後快速回傳內野手再轉傳一壘，抓到已通過二壘回壘不及的哈波（Bryce Harper），形成戲劇化的再見雙殺守備，助勇士驚險贏球。

Lets goooooo Sawry Not Sawry 💸👏🏾 https://t.co/zuIRmbQC7H — Michael Harris II〽️ (@MoneyyyMikeee) 2023年10月10日

檢視進階數據，哈里斯這個美技守備是在5.4秒狂奔28公尺（92英呎），並且跳了1.5公尺（5英呎）才能完成接殺，這是季後賽史上第一次「8-5-3」雙殺守備，也是季後賽首次由外野手發動的再見雙殺。

賽後有不少人質疑哈波跑壘太躁進才會回壘不及，但費城人教頭為子弟兵緩頰：「通常球員會在二壘壘包前確認是否有接殺機會、再決定下一步，但哈波顯然認為這球哈里斯會追趕不及落地，只是沒想到他真的接到了，只能說這守備真的很不可思議。」

而成為勇士贏球英雄的哈里斯也不忘自我推銷，在推特轉發自己的美技，紀錄這難忘的時刻。而死裡逃生扳回一城的勇士，第三戰將來到費城人主場，力求搶下聽牌優勢。

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