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MLB／例行賽5大強權竟吞8敗 美聯龍頭金鶯跨季7連敗
美聯龍頭金鶯隊連續兩天在爆滿球迷前，以2：3、8：11不敵遊騎兵隊，在5戰3勝制的分區系列賽已經沒有退路，後天第3戰先發投手暫未公布，遊騎兵將推出33歲右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）應戰。
今年季後賽從外卡系列賽打到現在，5支例行賽戰績最好的球隊吞下8敗，完全沒有勝場，寫下罕見戰況。
勇士（104勝）、金鶯（101勝）、道奇（100勝）、光芒（99勝）、釀酒人隊（92勝）目前合計0勝8敗，光芒、釀酒人更在外卡系列賽2連敗打包，金鶯後天在客場完全沒有輸球本錢。
伊瓦迪去年底成為自由球員，從紅襪隊轉戰遊騎兵，本季25場先發投出12勝5敗、防禦率3.63，外卡系列賽第2戰對光芒先發6.2局失1分奪勝，休5天再扛分區系列賽第3戰重任。
遊騎兵後天回到德州迎戰金鶯，將是9月25日對水手隊之戰後，首次在主場出賽。
金鶯在2014年美聯冠軍賽遭皇家隊4戰清盤，2016年外卡賽不敵藍鳥隊，加上今年季後賽連輸遊騎兵兩場，目前跨季7連敗。
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