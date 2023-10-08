MLB／克蕭挨打坦言失望又尷尬 官網：恐是生涯最差先發

道奇隊今年首次在季後賽亮相，35歲左投克蕭（Clayton Kershaw）卻在主場大崩盤，對響尾蛇隊只投0.1局失6分，道奇在分區系列賽首戰2：11慘敗，官網形容「也許這是克蕭生涯最糟糕的先發」。

道奇以分區冠軍身分迎敵，對手還是國聯外卡排名第3晉級季後賽的響尾蛇，不料打完前兩局竟然落後9分，早就大勢已去。

克蕭面對8名打者只解決1人，被揮出6支安打、保送1次，投35球退場吞敗，創下季後賽32場先發最短局數。

克蕭生涯16年投出210勝，只有4個球季錯過季後賽，今天淒慘吞敗後，季後賽戰績13勝13敗、防禦率4.49。

道奇官網指出，克蕭這10多年擁有輝煌生涯，一直幫助球隊獲得成功，今年在先發投手耗盡的情況下進入季後賽，想要再次靠他拯救，沒有得到想要的結果。

克蕭今天面對前5棒都被安打，包括莫雷諾（Gabriel Moreno）3分砲，成為季後賽首位開賽被攻下5分以上，才取得第1個出局數的投手。

「就是失望又尷尬。」他說，球隊所有人都希望他投出好表現，真的讓大家失望了。

克蕭幾周前出現左肩不適，還未完全恢復，分區系列賽開打前，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）得到的訊息是「狀況不錯」，但從今天投球內容看起來落差不小，以季後賽最短局數吞敗。

官網指出，克蕭的滑球、曲球都有問題，直球速度也下滑，完全未讓打者揮空，只要失投就被響尾蛇打者逮中。

道奇捕手史密斯（Will Smith）說：「克蕭是史上最好的投手之一，但他也是人、也會犯錯，期待下一戰重振雄風。」

道奇在5戰3勝制分區系列賽落後，如果還有第4戰，克蕭就是先發投手；羅伯茲認為，克蕭今天球路不算太差，只是失投球被掌握機會，因此安排第4戰再上。

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