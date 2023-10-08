亞運棒球／自費穿大谷代言球鞋 劉致榮好表現廠商快看

紅襪隊2A投手劉致榮昨天在杭州亞運金牌戰投出4局無失分6K，好表現瞬間吸引不少球迷仰慕，而他自己則是另一位球星的仰慕者，談到大谷翔平時劉致榮眼中放出光芒，自費穿上跟偶像同廠牌球鞋的他，順便喊話「希望New Balance看到我」。

劉致榮欣賞大谷翔平不是新鮮事，今年小聯盟教練還特別透過球團，請大聯盟總教練柯拉（Alex Cora）幫忙，向大谷翔平要簽名球，不過至少到亞運開打前，劉致榮笑說：「我還沒收到。」

劉致榮業餘時期就是能投擅打的二刀流，與紅襪隊簽約後專心投球，對大谷翔平的愛意更深，「很喜歡他，無論是投球、打擊，還有場上場下展現出的熱情態度，都很值得學習，他是我的信仰。」

大谷翔平今年季後將成為自由球員，紅襪隊是傳聞中努力爭取的球隊之一，劉致榮當然也有看到消息，「我每天都在禱告，希望他能夠來波士頓。」

劉致榮原本的運動廠牌代言合約到期後，先是跟著大谷翔平一起改穿亞瑟士球鞋，沒想到今年大谷又變成New Balance代言人，劉致榮只好再度自掏腰包換上新球鞋，他笑說：「New Balance總部也在波士頓，希望他們能注意到我。」

這次杭州亞運，劉致榮是配合球隊穿上一致廠牌的球鞋，而他在預賽對南韓隊曾後援1局，金牌戰又後援4局，留下5局被敲2安、無失分、8次三振的成績，未能奪金讓他賽後自責落下男兒淚，希望能在這個世代為中華隊做出貢獻。

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