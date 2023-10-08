MLB／哈波炸裂！費城人教頭妙算 牛棚戰封鎖307轟勇士

費城人隊今天靠著哈波（Bryce Harper）痛擊勇士隊「小鬍子」王牌史泰德（Spencer Strider），加上牛棚傾巢而出，以3：0鎖定勝利，在國聯分區系列賽拔得頭籌。

哈波今天在6局上從史泰德手中轟出陽春砲，擊球初速高達115.3哩，史泰德今年賽季拿下20勝、281次三振，兩項數據都是大聯盟第一，而且沒有人從他手中敲出擊球初速超過111.8哩的球過。

勇士隊第1分是史托特（Bryson Stott）在4局上打下，第3分來得特殊，8局上滿壘時，因勇士隊捕手妨礙，導致跑者各進一個壘包才得到。

勇士隊本季敲出307轟、團隊打擊率2成76，是大聯盟火力最兇猛的球隊，卻在國聯分區系列賽遭到封鎖，費城人隊總教練湯姆森（Rob Thomson）的計畫奏效。

先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）僅被敲1支安打，但在4局下2出局、一二壘有人時就被換下，接手的霍夫曼（Jeff Hoffman）雖先投出保送，但再用三振解決。

加上霍夫曼，費城人隊一共動用6名牛棚維繫無失分局面，湯姆森賽後解釋：「我不想換投，蘇亞雷斯投得很好，大家都看得出來，但考量到休兵日，才讓霍夫曼接手。」費城人隊明天沒有比賽，不用擔心牛棚消耗。

費城人隊在後天的國聯分區系列賽第二戰，外卡賽首戰登板的王牌投手惠勒（Zack Wheeler）又可上場，還有滿血的牛棚戰力。

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