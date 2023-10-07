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MLB／薛則模擬賽登板 拚季後賽「願承擔任何角色」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
遊騎兵隊塞揚投手薛則有機會趕上分區系列賽。 法新社
遊騎兵隊塞揚投手薛則有機會趕上分區系列賽。 法新社

遊騎兵隊塞揚投手薛則（Max Scherzer）自9月13日受傷後，今天首次在模擬賽中投球，恢復感覺還不錯，薛則也願意在季後賽承擔任何角色，只不過能否進入美聯分區系列賽名單仍待評估。

薛則在球季尾段時右大圓肌輕度拉傷，例行賽提前報銷，原本評估季後賽恐怕也趕不上，但他今天在模擬賽登板，投了2局近40顆球。

「我感覺不錯。」薛則說：「復原得很好，但還要看看明天起床後手臂的感覺如何。」接下來季後賽對金鶯隊的系列賽，名單尚未出爐，薛則說：「這不是我能決定，球隊還會再討論，但這是10月，只要能幫助球隊，我願意做任何事情。」

薛則有可能擔任後援角色，因為遊騎兵隊例行賽牛棚防禦率高達4.77，是12支季後賽隊伍中最慘，不過前兩場外卡系列賽橫掃光芒隊，牛棚合計投4.1局沒掉分。

薛則 牛棚 遊騎兵

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