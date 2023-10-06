MLB／對決前東家太空人有信心 柯瑞亞：10月是我的時刻

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）生涯前7季都效力太空人隊，2017年幫助球隊奪下世界大賽冠軍，是球隊基石之一。2022年他轉戰雙城隊未打進季後賽，今年受足底筋膜炎所困，成績不如預期。不過雙城仍闖入季後賽，終止18連敗紀錄並淘汰藍鳥隊，接下來對手剛好是老東家太空人。

太空人菜鳥游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）去年頂上柯瑞亞離隊空缺，不僅幫太空人奪冠，還拿到世界大賽MVP，反觀柯瑞亞只能在家當觀眾。談到今年重返季後賽，柯瑞亞表示，「沒有贏球就得回家，我覺得回家不有趣。去年我坐在家裡看季後賽，我告訴妻子，不想再錯過季後賽。」

柯瑞亞職業生涯在季後賽夯出18發全壘打，他曾說過：「10月是我的時刻。」柯瑞亞稱讚太空人是一支強隊，但相信雙城也有競爭力，「我們的牛棚、輪值和打線都很有深度，我對這支球隊很滿意，會帶著信心去休士頓。」

根據「今日美國」報導，柯瑞亞本季一直受足底筋膜炎困擾，擊敗藍鳥賽後繼續接受治療。柯瑞亞今年累積18轟65分打點，打擊率僅0.230，整體攻擊指數（OPS）0.771低於聯盟平均，還打出美聯最多的30支雙殺打。

不過柯瑞亞9月打擊率高達0.296，外卡系列賽面對藍鳥也有7支3好表現，隊友葛雷（Sonny Gray）稱讚他，「超級巨星總是出現在最重要時刻。」

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