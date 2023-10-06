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MLB／紐媒看好紅襪搶到大谷翔平 New Balance是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平今年2月宣布代言運動品牌New Balance。 路透
大谷翔平今年2月宣布代言運動品牌New Balance。 路透

二刀流巨星大谷翔平季後將成為自由球員，儘管他明年可能無法投球，仍有許多球隊想撒大錢網羅他。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）撰文指出，紅襪隊是大谷翔平爭奪戰的強力競爭者。

海曼認為紅襪能搶到大谷翔平的優勢是，運動品牌「New Balance」總部在波士頓。大谷今年2月和該品牌簽下代言合約，這增加他加盟紅襪的機率。另外，紅襪近4年3度美聯東區墊底，因此需要積極補強球隊戰力。海曼表示，「如果紅襪簽下大谷翔平，也許球迷們能忘記貝茲（Mookie Betts）離開的事實。」

海曼指出小熊、道奇及天使隊都會爭奪大谷翔平。儘管多數人不看好天使留下大谷，但大谷在那裡度過3個非凡賽季，且天使為他付出很多。另外，天使可能是市場上唯一對日職強投山本由伸沒興趣的球隊。

該報導未說明洋基爭取大谷的可能性，只攤開大谷洋基球場的數據，防禦率高達27；整體攻擊指數（OPS）0.972。

紅襪 大谷翔平

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