MiLB／沙子宸首年超乎運動家預期 下一步滑球變Sweeper

效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸，結束秋訓後在10月1日剛返抵台灣，生涯第1年就從新人聯盟升上1A，運動家隊球探表示：「他的表現已經超乎我們的預期。」

沙子宸赴美後因延長春訓的關係，在美國時間6月6日才迎來生涯初登板，3局無失分並送出4次三振，接下來幾乎固定每周出賽1次，在新人聯盟投了7場，便接到通知前往1A報到。

運動家球探表示，教練團很喜歡沙子宸的勇氣以及球商，「他懂得如何去應付不同程度的打者，表現已經超乎球團原先對他的期待。」

到1A遇上「同鄉」莊陳仲敖，沙子宸也向他討教經驗，「學長有提醒我，洛磯、道奇等球隊的打者會比較暴力。」此外，相較於新人聯盟打者容易追打壞球，1A的打者更謹慎選球，若事先沒搶到好球數的引誘球多半不會出棒。

這也讓每場比賽都被限制球數在60至70球的沙子宸，更要去學著如何運用限定的球數去拉長局數，並從中想辦法有效壓制打者。

提及印象最深刻的比賽，沙子宸認為是在新人聯盟時6月26日對上洛磯被打出背靠背全壘打，「那是我生涯第一次被開轟，而且還是背靠背。」他坦言信心上受損，卻成為自己最重要的養分。

效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸。圖／沙子宸粉絲專頁提供

沙子宸生涯首年在新人聯盟7場出賽皆後援，防禦率4.01，24.2局投出38次三振，K/9值高達13.9，1A的7場賽事皆為先發，27局15次三振，被打出31支安打，包含2發全壘打，防禦率5.00。

總結生涯首年職業賽季，沙子宸說：「第一個賽季就是學習完成教練給的功課以及目標，我認為賽季很長，在體力上的調配可以更好，前面有點衝得太快，以至於後半段體力有點碰上撞牆期，這也是我下個賽季的課題之一。」

沙子宸在賽季結束後參加球隊為期2.5周的秋訓，他也分享此次秋訓時被微調投球動作，球隊針對他的滑球做出調整，希望橫向位移可以更好，也就是現在大家說的「Sweeper」，「我的滑球進壘位置偏向大聯盟的打擊熱區，增加橫向位移落點不在熱區內，會對我更有幫助。」

效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸。圖／沙子宸粉絲專頁提供

回台後沙子宸預計這段時間先增強自身的身體強度，並在11月恢復投球訓練，他還笑說：「當前目標是在這個休賽季增胖到體重85公斤。」

提及新賽季的展望，除了健康完整出賽之外，沙子宸也希望在球速方面突破94哩，均速則要有91至93哩，盼能在新賽季往更高層級邁進。

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