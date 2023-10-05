快訊

不斷更新／颱風假沒了！6縣市明正常上班課 6日停班停課一覽

亞運棒球／中國隊先發投手曝光 5年前壓制中華隊的那個人

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／沙子宸首年超乎運動家預期 下一步滑球變Sweeper

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸。圖／沙子宸粉絲專頁提供
效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸。圖／沙子宸粉絲專頁提供

效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸，結束秋訓後在10月1日剛返抵台灣，生涯第1年就從新人聯盟升上1A，運動家隊球探表示：「他的表現已經超乎我們的預期。」

沙子宸赴美後因延長春訓的關係，在美國時間6月6日才迎來生涯初登板，3局無失分並送出4次三振，接下來幾乎固定每周出賽1次，在新人聯盟投了7場，便接到通知前往1A報到。

運動家球探表示，教練團很喜歡沙子宸的勇氣以及球商，「他懂得如何去應付不同程度的打者，表現已經超乎球團原先對他的期待。」

到1A遇上「同鄉」莊陳仲敖，沙子宸也向他討教經驗，「學長有提醒我，洛磯、道奇等球隊的打者會比較暴力。」此外，相較於新人聯盟打者容易追打壞球，1A的打者更謹慎選球，若事先沒搶到好球數的引誘球多半不會出棒。

這也讓每場比賽都被限制球數在60至70球的沙子宸，更要去學著如何運用限定的球數去拉長局數，並從中想辦法有效壓制打者。

提及印象最深刻的比賽，沙子宸認為是在新人聯盟時6月26日對上洛磯被打出背靠背全壘打，「那是我生涯第一次被開轟，而且還是背靠背。」他坦言信心上受損，卻成為自己最重要的養分。

效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸。圖／沙子宸粉絲專頁提供
效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸。圖／沙子宸粉絲專頁提供

沙子宸生涯首年在新人聯盟7場出賽皆後援，防禦率4.01，24.2局投出38次三振，K/9值高達13.9，1A的7場賽事皆為先發，27局15次三振，被打出31支安打，包含2發全壘打，防禦率5.00。

總結生涯首年職業賽季，沙子宸說：「第一個賽季就是學習完成教練給的功課以及目標，我認為賽季很長，在體力上的調配可以更好，前面有點衝得太快，以至於後半段體力有點碰上撞牆期，這也是我下個賽季的課題之一。」

沙子宸在賽季結束後參加球隊為期2.5周的秋訓，他也分享此次秋訓時被微調投球動作，球隊針對他的滑球做出調整，希望橫向位移可以更好，也就是現在大家說的「Sweeper」，「我的滑球進壘位置偏向大聯盟的打擊熱區，增加橫向位移落點不在熱區內，會對我更有幫助。」

效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸。圖／沙子宸粉絲專頁提供
效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸。圖／沙子宸粉絲專頁提供

回台後沙子宸預計這段時間先增強自身的身體強度，並在11月恢復投球訓練，他還笑說：「當前目標是在這個休賽季增胖到體重85公斤。」

提及新賽季的展望，除了健康完整出賽之外，沙子宸也希望在球速方面突破94哩，均速則要有91至93哩，盼能在新賽季往更高層級邁進。

運動家 洛磯

延伸閱讀

MLB／運動家不敵雙城慘吞第110敗 隊史近107年最差數字

MLB／送勒戒過的胖卡布80美元紅酒 運動家挨批史上最爛禮物

MiLB／鄭宗哲連2年入小聯盟明星隊 林昱珉、潘文輝也入選

MiLB／陳柏毓球季尾聲局數陡降 海盜隊刻意管控

相關新聞

MiLB／沙子宸首年超乎運動家預期 下一步滑球變Sweeper

效力於美職運動家隊的台灣小將沙子宸，結束秋訓後在10月1日剛返抵台灣，生涯第1年就從新人聯盟升上1A，運動家隊球探表示：...

MLB／美聯勝投王吞敗有感 遊騎兵整個季後賽都會是威脅

光芒隊本季拚出99勝，在美聯排名第2， 也是隊史單季第2好的數字，不料季後賽只打兩天就打包，美聯勝投王艾佛林（Zach ...

MLB／光芒虎頭蛇尾寫季後賽難堪紀錄 教頭：傷兵不是藉口

光芒今年開季打出史詩級13連勝，雖先發輪值傷兵接二連三出現，例行賽仍拿下99勝闖進外卡系列賽。不過光芒連2戰不敵遊騎兵被淘汰，寫下季後賽7連敗難堪紀錄，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）受訪時坦

MLB／4大職業運動首位亞裔女總管 伍佩琴讓馬林魚「鹹魚翻生」

2020年11月，美國職棒邁阿密馬林魚(Marlins)做出破天荒的決定，拔擢華裔伍佩琴(Kim Ng)擔任球隊總管，使...

MLB／教士打不進季後賽仍續留總管和教頭 不排除交易索托

儘管教士本季戰績82勝80敗無緣季後賽，球團仍宣布續留總管普瑞勒（A.J. Preller）和總教練梅爾文（Bob Melvin），普瑞勒強調會和強打索托（Juan Soto）持續進行續約討論，也不排

2023 MLB季後賽賽程與比分 4組外卡系列賽均2戰就結束

季後賽預計從台灣時間10月4日的外卡戰打起，分別是美聯藍鳥vs.雙城、遊騎兵vs.光芒與國聯響尾蛇vs.釀酒人、與馬林魚vs.費城人共四個組合；最後的世界大賽將在10月28日開打。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。