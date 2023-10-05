MLB／美聯勝投王吞敗有感 遊騎兵整個季後賽都會是威脅
光芒隊本季拚出99勝，在美聯排名第2， 也是隊史單季第2好的數字，不料季後賽只打兩天就打包，美聯勝投王艾佛林（Zach Eflin）預言，遊騎兵隊會在季後賽走得更遠。
美聯外卡前兩名在外卡系列賽碰面，光芒擁有主場優勢，昨天首戰0：4落敗，第2戰又以1：7輸球，在3戰2勝制的系列賽出局。
艾佛林今天先發5局，被揮出8支安打、失5分吞敗，其中4分集中在4局上，被賈西亞（Adolis Garcia）、卡特（Evan Carter）先後開轟種下敗因，光芒總教練凱許（Kevin Cash）認為，卡特兩分砲是球隊的致命傷。
艾佛林自認控球不是很差，卻被轟出兩支全壘打，感覺遊騎兵打者「已經準備好打每一顆球」。
大聯盟本季3支百勝球隊勇士（104勝）、金鶯（101勝）、道奇（100勝）都在8日開打的分區系列賽以逸待勞，勝場數第4的光芒今天提早打包，艾佛林認為遊騎兵近況正處高峰，季後賽更進一步不會讓他感到驚訝。
艾佛林生涯前7年效力費城人隊，去年初嘗季後賽滋味，以後援投手身分出賽10場，拿到國聯冠軍，季後以自由球員身分和光芒簽下3年4千萬美元合約，今年31場先發投出16勝8敗、防禦率3.50，和藍鳥隊巴塞特（Chris Bassitt）並列美聯最多勝投手。
生涯首場季後賽先發吞敗，艾佛林形容遊騎兵打線相當危險，他說：「 他們一堆數據都在聯盟領先，而且已經做好一切準備，不但揮擊高品質，還有保送、長打，整個季後賽都會是威脅。」
▪ 最後一屆亞運輸了 戴資穎對自己失望……
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！12金14銀20銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃不敵約旦KOBE 落入銅牌戰 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中國世紀爆冷贏日本 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言