MLB／教士打不進季後賽仍續留總管和教頭 不排除交易索托

儘管教士本季戰績82勝80敗無緣季後賽，球團仍宣布續留總管普瑞勒（A.J. Preller）和總教練梅爾文（Bob Melvin），普瑞勒強調會和強打索托（Juan Soto）持續進行續約討論，也不排除交易可能性。

普瑞勒2014年起擔任教士總管，近年被賦予大撒幣補強工作，陸續網羅達比修有、馬恰多（Manny Machado）、索托等多名球星。去年教士以外卡身分闖進季後賽，擊敗例行賽111勝的道奇，最終在國聯冠軍賽不敵費城人被淘汰。

去年休賽季普瑞勒在自由市場簽下波賈茲（Xander Bogaerts），外界期待「宇宙教士」能搶下世界大賽冠軍，沒想到連季後賽都打不進去。普瑞勒表示，「這是令人沮喪和失望的賽季，我們未發揮真正實力。」

普瑞勒強調他和梅爾文都對帶領球隊重返季後賽的挑戰很興奮，「明年會是不同的一年、不同的球隊，有不同的球員。」曾有報導指出他和梅爾文關係不佳，他解釋，「很多事被誇大，有報導稱我們都不說話，實際上每天要講4到5次。」

今年休賽季普瑞勒要再次和索托討論提前續約，如果雙方無法達成協議，索托明年季後將成自由球員。針對索托可能被交易傳聞，普瑞勒沒把話說死，「我們不是對任何事都拒絕的團隊，但我們要先和索托及經紀人波拉斯（Scott Boras）討論過，視情況再做決定。」

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