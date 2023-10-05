MLB／路易斯雙響砲 雙城中止季後賽18連敗

大聯盟季後賽外卡系列賽昨天開打，雙城隊新人新氣象，2017年選秀狀元路易斯單場雙響砲、包辦3分打點，幫助球隊以3：1擊敗藍鳥隊，中止季後賽18連敗；響尾蛇、遊騎兵、費城人隊也都先取1勝，在3戰2勝賽制居聽牌優勢。

路易斯昨首局轟兩分砲，3局下追加陽春砲，都是棒打藍鳥先發投手高斯曼，點燃雙城滿場球迷熱情，中止自2004年10月5日後吞下季後賽18連敗，為北美職業運動最長連敗紀錄畫下句點。

路易斯說：「這場比賽從各方面對我們來說都意義非凡，我們只希望為了喜愛我們的球迷中止連敗，球迷一直支持我們，不離不棄，為他們拿下勝利是應該的。」

要如何形容路易斯的好表現？雙城總教練波德利說，自己掏空詞彙也很難形容，「他辦到的事令人難以置信，他是一位特別的球員，沒看過其他人像他一樣，我們這也很多好球員，但他真得很棒。」

響尾蛇隊從0：3落後，最終以6：3擊敗釀酒人隊，6名牛棚投手吃下6.1局立大功，23歲的卡洛爾、莫雷諾都開轟，台美混血小將卡洛爾以23歲又43天的年紀，寫下隊史季後賽開轟最年輕紀錄，莫雷諾23歲又231天居次。

遊騎兵靠蒙哥馬利先發7局無失分的好投，以4：0完封光芒；費城人隊在惠勒6.2局失1分、8K好投下，以4：1擊敗馬林魚隊。

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