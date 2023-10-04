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MLB／透露與大谷一對一深談 天使總經理：他喜歡在天使打球

中央社／ 洛杉磯3日專電
天使總經理米納亞對外放話大谷很喜歡在天使打球，似乎是要各隊別打大谷主意。 美國聯合通訊社
天使總經理米納亞對外放話大谷很喜歡在天使打球，似乎是要各隊別打大谷主意。 美國聯合通訊社

美國職棒洛杉磯天使總經理米納亞（Perry Minasian）今天說，近日與大谷翔平一對一談話，他相信大谷很喜歡在天使隊打球，重申球團想要留住他。

這個球季打完，29歲的大谷翔平結束與天使6年合約關係，11月將成為自由球員。美國棒球界評估，大谷明年繼續效力天使的機會不高；不過天使隊仍抱著希望，想要與大谷簽約。

天使隊球季已經結束，米納希安今天在球場接受媒體訪問，部分談到球團對大谷翔平想法。根據「橘郡紀事報」（Orange County Register），米納希安上週末與大谷一對一談話。

米納亞表示：「我相信他喜歡在這裡打球，這裡是他喜愛的地方，他很享受跟這一群球員、隊友一起打球的感覺。」

大谷翔平不只一次對外表示，喜歡效力天使隊，但更喜歡贏球的感覺。大谷效力天使隊這6年來，天使隊沒有打出好成績，一直沒進季後賽。

米納亞表示：「我們沒贏，他很失望嗎？那當然，每個人都很失望。」

米納亞說，從4月球季開打以來，一直到球季尾聲，經常找球員談話。無論從球員或球隊的角度來看，所有人都對球隊很有信心，特別是大谷翔平，「你會感覺這裡是一個他真正喜歡、尊重的地方，我們就看看休賽季會發生什麼事」。

天使 大谷翔平 自由球員

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