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MLB／大聯盟教頭 4天3人丟了工作
大聯盟季後賽今天點燃外卡系列賽戰火，無緣晉級的球隊也已開始為新賽季做準備，連續9個賽季無緣季後賽的天使隊就宣布，不執行總教練尼文的選擇權，成為天使近6年第4位離隊的總教練，也是近4天內3位丟掉工作的大聯盟教頭。
尼文前年11月加入天使前任教頭梅登團隊，擔任三壘指導教練，並在去年季中接手代掌總教練兵符，也是隊史首位出身主場所在地加州橘郡的總教練；不僅幫助天使中斷隊史最長14連敗，也獲得球員愛戴，只不過今年天使依舊以73勝89敗無緣季後賽，球團高層決定不執行他明年合約。
天使前天最後一戰擊敗運動家隊，以美聯西區排名第4結束球季後，尼文就表示，球隊本季確實沒照想要的方式進行，但對球員的團結感到自豪。
尼文也成為2018年索夏後，近6年第4位離隊的天使總教練，也是繼巨人隊卡普勒、大都會隊蕭瓦特後，近4天第3位離開職務的大聯盟總教練；天使還未透露是否對外找總教練，還是從內部提拔。
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